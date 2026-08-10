محمد بن راشد: أعظم استثمار في الإجازات عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها، بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا.

وقال سموه في تدوينة على منصة "إكس": "علمتني الحياة.. أن أعظم استثمار في الإجازات ليس عدد المدن التي نزورها… بل عدد اللحظات التي نصنعها مع عائلاتنا".

وأضاف سموه: "الذكريات الجميلة سعادة وطاقة تدفعنا لمزيد من العمل والإنجاز والنجاح".