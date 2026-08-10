عبر إضافة مسار بطول 2 كم.. «طرق دبي» تنفذ توسعة مرورية على شارع الشيخ زايد

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أعمال التوسعة المرورية على شارع الشيخ زايد، وذلك من خلال إضافة مسار مروري جديد بطول 2 كيلومتر للحركة المرورية القادمة من أبوظبي بالقرب من محطة مترو برج خليفة - دبي مول وبالاتجاه إلى تقاطع المركز التجاري، ليرتفع عدد المسارات من 6 إلى 7 مسارات، ويقابل ذلك زيادة في الطاقة الاستيعابية للطريق بنسبة 17%، مما يسهم في خفض زمن الرحلة بنسبة تصل إلى 10% خلال أوقات الذروة.