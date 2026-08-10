‏«الشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة» تعلن عن موعد التسجيل لموسم الحج القادم

أعلنت الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة أن فتح باب التسجيل لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة الراغبين في أداء فريضة الحج للموسم القادم 1448هـ /2027م, سيبدأ بتاريخ 14 سبتمبر 2026 عبر التطبيق الذكي والموقع الإلكتروني للهيئة وسينتهى بتاريخ 25 سبتمبر 2026.

وأوضحت الهيئة أن اختيار الحجاج يتم وفق برنامج الفرز الآلى، وقرار مجلس الوزراء رقم (32) لسنة 2018م وبحسب المعايير والشروط المعتمدة، مبينةً أنه من المقرر الانتهاء من فرز الطلبات والإعلان عن أسماء الحجاج المعتمدين بتاريخ 9 أكتوبر 2026 م، ومن ثم التواصل معهم لاستكمال الإجراءات.