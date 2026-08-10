الإمارات تسلّم مطلوباً دولياً إلى السلطات الإيرلندية

أجرى وزير العدل، عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي، ووزير العدل في جمهورية إيرلندا، جيم أوكالاهان، اتصالاً هاتفياً بشأن المواطن الإيرلندي، دانيل كينيهان، الذي سلّمته الإمارات إلى السلطات الإيرلندية، بناء على طلب رسمي منها، لملاحقته في قضايا تتعلق بالجريمة المنظمة العابرة للحدود، من بينها اتهامات بقيادة منظمة إجرامية، والقتل، والاتجار غير المشروع في المخدرات.

وجاء القرار النهائي بشأن التسليم تنفيذاً لحكم صادر عن محكمة التمييز في دبي، واستناداً إلى اتفاقية تسليم المجرمين المبرمة بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا.

وأكد الوزيران أن القرار يجسّد الالتزام المشترك بسيادة القانون، ويعكس المستوى المتقدم للتعاون القضائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيرلندا في التصدي للجريمة المنظمة العابرة للحدود، لاسيما الشبكات الإجرامية الدولية المتورطة في جرائم القتل والاتجار غير المشروع في المخدرات.

وشددا على أن القرار يبعث برسالة واضحة بأن مرتكبي الجرائم الخطرة لن يجدوا ملاذاً آمناً للإفلات من العدالة، وأن التعاون الدولي يمثل ركيزة أساسية في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة وتقديمها إلى القضاء.

وجدد عبدالله بن سلطان بن عواد النعيمي التزام دولة الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع جمهورية إيرلندا، وشراكاتها القضائية مع المجتمع الدولي، مؤكداً أن هذا الإنجاز يعكس مكانة الدولة شريكاً دولياً موثوقاً في مجال التعاون القضائي، ونهجها الراسخ في دعم الجهود الدولية لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، وملاحقة مرتكبي الجرائم الخطرة، ومنع إفلاتهم من العدالة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار، وترسيخ سيادة القانون إقليمياً ودولياً.

من جانبه، أعرب جيم أوكالاهان عن تقديره للسلطات الإماراتية على جهودها المتواصلة في إجراءات التسليم، مشيداً بالكفاءة التي أظهرتها الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.

وأكد أن القرار يمثل محطة مهمة في مسيرة التعاون القضائي بين البلدين، ويجسد أهمية الشراكة الثنائية في مواجهة الجريمة المنظّمة العابرة للحدود.

• وزير العدل جدد التزام الإمارات بمواصلة تعزيز التعاون القضائي مع المجتمع الدولي.

• وزير العدل الإيرلندي يشيد بكفاءة الجهات القضائية المختصة في دولة الإمارات.