سورية تدين الهجوم الإيراني على ناقلة «أدنوك» في «هرمز» ‏

أدانت الجمهورية العربية السورية، بأشد العبارات، الهجوم الإيراني العدواني على ‏ناقلة نفط تابعة لشركة «أدنوك»، أثناء عبورها مضيق هرمز.‏

وأكدت وزارة الخارجية والمغتربين وقوف سورية إلى ‏جانب الإمارات العربية المتحدة، مجددة رفضها لأي أعمال تستهدف أمن الملاحة ‏البحرية في الممرات المائية الدولية،‏ وشدد البيان على احترام سيادة الدول، وسلامة خطوط التجارة الدولية، بما ‏يحفظ أمن المنطقة واستقرارها.‏