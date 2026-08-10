نيابةً عن حكومة دولة الإمارات.. ريم الهاشمي تحضر مراسم تنصيب رئيس كولومبيا

نيابةً عن حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، حضرت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، مراسم تنصيب أبيلاردو دي لا إسبريلا، رئيس جمهورية كولومبيا.

ونقلت الهاشمي تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، إلى الرئيس الكولومبي، وتهنئتهم له بهذه المناسبة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه بالمزيد من التقدم والازدهار.

وبمناسبة احتفال دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا بالذكرى الـ50 لإقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، في نوفمبر من عام 2026، أكد الجانبان مجدداً التزامهما بتعزيز شراكة أعمق وأشمل.

وشددت دولة الإمارات وكولومبيا على أهمية توسيع التعاون في مجالات رئيسة، تشمل الشراكات الاقتصادية والاستثمارية، والطاقة، وغيرها من القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وبحث فرص جديدة لتعزيز آفاق التعاون الثنائي بما يعود بالنفع على البلدين وشعبيهما الصديقين.

وعقدت الهاشمي سلسلة من اللقاءات الثنائية مع عدد من كبار المسؤولين والوزراء من دول أميركا اللاتينية.

وأكدت الهاشمي مجدداً على رؤية دولة الإمارات لأميركا اللاتينية كشريك استراتيجي رئيس، مشيرة إلى التزام الدولة بتعزيز الشراكات المستدامة القائمة على الاحترام المتبادل والأولويات والأهداف التنموية المشتركة.