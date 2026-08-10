«طرق دبي» تفتتح جسراً على تقاطع «القدرة» مع شارع زايد بن حمدان

افتتحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، أمس، الجسر الجنوبي (الأيمن) ضمن مشروع تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول 700 متر، وبسعة أربعة مسارات وطاقة استيعابية قدرها 6000 مركبة في الساعة، ويخدم الحركة المرورية على شارع القدرة باتجاه مدينة القدرة، ويستكمل افتتاح الجسر منظومة الحركة على التقاطع، بعد افتتاح الجسر المقابل، في فبراير الماضي، الذي يخدم الحركة المرورية من مدينة القدرة باتجاه أم سقيم، بما يسهم في تعزيز انسيابية التنقل ورفع كفاءة الربط بين المحاور الرئيسة في المنطقة.

وستفتتح الهيئة، في الربع الرابع من العام الجاري، منحدرات الجسور الجانبية على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، التي توفر حركة مرورية انسيابية في مختلف الاتجاهات، من دون التأثير في الحركة المرورية الرئيسة، وتشمل تنفيذ جسر بطول 500 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في اتجاه «جبل علي»، وجسر بطول 900 متر لخدمة الحركة المرورية المتجهة من شارع القدرة إلى شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان باتجاه مركز المدينة ومطار دبي الدولي، إلى جانب إنشاء طرق خدمية على جانبي شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان، بطول ثلاثة كيلومترات للربط مع مشروعات التطوير المحيطة.

ويسهم تطوير تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان في زيادة الطاقة الاستيعابية للشارع من 7800 مركبة في الساعة إلى 19 ألفاً و400 مركبة في الساعة، وخفض زمن الانتظار على تقاطع شارع القدرة مع شارع الشيخ زايد بن حمدان آل نهيان بنسبة 85%، حيث ستنخفض من نحو سبع دقائق إلى دقيقة واحدة.

وأوضح المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن تنفيذ مشروع تطوير شارع القدرة يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة، حفظها الله، في استكمال تطوير البنية التحتية لشبكة الطرق، بما يواكب النمو العمراني والسكاني المتسارع الذي تشهده إمارة دبي، ويعزز كفاءة التنقل، ويدعم جودة الحياة، ويرسخ مكانة دبي مدينة رائدة في توفير بنية تحتية عالمية المستوى، مشيراً إلى أن المشروع جزء من خطة الهيئة المتكاملة لتطوير المحاور الرئيسة في الإمارة.