"الأرصاد" يحذّر من تطورات جوية خطرة اليوم

حذّر المركز الوطني للأرصاد من تكوّن سحب ركامية اليوم الأحد على بعض مناطق الدولة.

ونشر المركز عبر صفحته الرسمية على منصة «إكس» خريطة حذّر من خلالها الجمهور من حالة الطقس، موضحاً درجات التحذير بتظليل المناطق باللونين الأصفر والبرتقالي.

وأشار المركز إلى أن اللون الأصفر يعني ضرورة البقاء على اطلاع بتطورات حالة الطقس، فيما يتعين على الجمهور في المناطق المظللة باللون البرتقالي التأهب لاحتمال وقوع أحداث طقس خطرة، مع ضرورة متابعة تطورات حالة الطقس والامتثال للتوجيهات.