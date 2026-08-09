«الموارد البشرية والتوطين» تحذر من عمليات احتيال عبر عروض العمل الوهمية

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من عروض العمل الوهمية، داعية الباحثين عن عمل، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها، إلى عدم البدء بأي إجراءات قبل التأكد من صحة عرض العمل، محذرة من أن عروض العمل الوهمية قد تكون بداية لعملية احتيال.

ودعت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على منصة «إكس»، أمس، الباحثين عن عمل إلى التحقق من صحة عروض العمل عبر القنوات الرسمية للوزارة، وتوخي الحذر عند التعامل مع العروض المتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

وكانت «الإمارات اليوم» رصدت مقاطع فيديو قصيرة «ريلز» لحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم محتوى تأشيرات الإقامة والعمل في الدولة أداة لزيادة المشاهدات وتوسيع قاعدة المتابعين، ويقدم أصحابها معلومات مجهولة المصدر، ومتضاربة، ويبثون تفسيرات واجتهادات شخصية لإجراءات وقرارات لم تصدر عن الجهات المعنية، مثل ادعاء وجود متطلبات جديدة أو شروط إضافية معقدة.

وشددت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، عبر موقعها الإلكتروني، على أهمية الحصول على الخدمات والمعلومات حصرياً من القنوات الرسمية المعتمدة، عبر «منصة الخدمات الذكية» التطبيق الذكي (UAEICP).