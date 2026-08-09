شخبوط بن نهيان يلتقي رئيس زيمبابوي ويبحثان تعزيز العلاقات الثنائية

التقى الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، رئيس جمهورية زيمبابوي، إيمرسون منانغاغوا، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات.

ونقل الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان إلى رئيس زيمبابوي، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياتهم لبلاده وشعبه المزيد من التقدم والازدهار.

من جانبه، حمّل منانغاغوا الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان تحياته إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتمنياته لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعباً المزيد من التطور والنماء.

وناقش الجانبان خلال اللقاء فرص توسيع آفاق التعاون، لاسيما في المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتجارية، إلى جانب عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان حرص دولة الإمارات على تعزيز علاقاتها مع جمهورية زيمبابوي بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.