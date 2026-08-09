الإمارات تُدين بأشد العبارات استهداف ناقلة تابعة لـ «أدنوك» أثناء عبورها مضيق هرمز

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة تابعة لشركة أدنوك بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز دون تسجيل أي إصابات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن «هذا الاعتداء يُشكّل انتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817، الذي شدد على حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية أو تعطيل الممرات البحرية الدولية»، مشددة على أن «استهداف الملاحة التجارية واستخدام مضيق هرمز كأداة ضغط أو ابتزاز اقتصادي يُعدّ أعمال قرصنة من قبل الحرس الثوري الإيراني، ويشكّل تهديداً مباشراً لاستقرار المنطقة وشعوبها ولأمن الطاقة العالمي».

وشدّدت دولة الإمارات على ضرورة وقف إيران لهذه الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح المضيق بشكل كامل وغير مشروط، بما يُحقق أمن المنطقة واستقرار الاقتصاد والتجارة العالميين.

وكانت شركة «أدنوك» أعلنت تعرّض سفينة تابعة لها للاستهداف بصاروخ أثناء عبورها المضيق في الساعات الأولى من صباح أمس، ولم يسفر الاستهداف عن إصابات، كما تمت السيطرة على الوضع.

وأهابت الشركة بالجمهور استقاء المعلومات من المصادر الرسمية فقط، وتجنّب تداول الشائعات أو المعلومات غير الموثوقة.

وقد أعربت المملكة العربية السعودية عن إدانتها واستنكارها بأشد العبارات للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة، مؤكدة أن «هذه الاعتداءات المرفوضة هي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها، وعلى أمن إمدادات الطاقة العالمية».

وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان بثته وكالة الأنباء السعودية إن المملكة أكدت أن استمرار إيران في شن هذه الاعتداءات يعد انتهاكاً جسيماً للقوانين والأعراف الدولية، بما فيها قرار مجلس الأمن رقم 2817، التي تكفل حرية الملاحة والعبور الآمن في الممرات البحرية.

وحمّلت إيران عواقب استمرارها في هذه الاعتداءات، مطالبةً إيران بالوقف الفوري لهذه الانتهاكات للحفاظ على أمن واستقرار وسلامة المنطقة.

وجددت المملكة تضامنها الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لها في ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها ومقدراتها.

وأدانت مملكة البحرين واستنكرت بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة التابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وقرار مجلس الأمن رقم 2817، وتهديد خطير لأمن الملاحة البحرية وإمدادات الطاقة.

وأكدت وزارة الخارجية البحرينية، في بيان، تضامن مملكة البحرين الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها التام لما تتخذه من إجراءات للحفاظ على سيادتها وأمنها واستقرارها ومصالحها الحيوية، انطلاقاً من الروابط الأخوية التاريخية الراسخة التي تجمع قيادتي وشعبي البلدين الشقيقين.

كما أكدت أن «أمن دولة الإمارات واستقرارها جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني لمملكة البحرين».

وشددت الوزارة على ضرورة اضطلاع مجلس الأمن الدولي بمسؤولياته، واتخاذ الإجراءات الرادعة لحماية أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز والممرات المائية الحيوية، وإلزام إيران بإعادة فتح مضيق هرمز وعدم التعرض للسفن التجارية، بما يحفظ مصالح دول المنطقة والعالم، ويصون الأمن والاستقرار الإقليمي.

وأعربت دولة الكويت عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة التابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ويشكل تهديداً مباشراً لأمن الملاحة البحرية وسلامتها وإمدادات الطاقة العالمية.

وشددت وزارة الخارجية الكويتية في بيان لها، أمس، على ضرورة الوقف الفوري لكل الأعمال التصعيدية، والالتزام بقواعد القانون الدولي التي تكفل حرية الملاحة، مؤكدة رفض دولة الكويت لأي اعتداء على أمن الملاحة البحرية وسلامتها.

وأكدت الوزارة وقوف دولة الكويت الكامل إلى جانب دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل الإجراءات التي تتخذها لصون سيادتها وحماية أمنها ومصالحها.

وأدانت دولة قطر بشدة الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة التابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ، أثناء عبورها مضيق هرمز، وعدّته خرقاً فاضحاً لقواعد القانون الدولي وحرية الملاحة البحرية، وانتهاكاً صارخاً لقرار مجلس الأمن رقم 2817.

وجددت وزارة الخارجية القطرية، في بيان أمس، رفض دولة قطر القاطع استخدام مضيق هرمز كورقة ضغط، ودعوتها إلى إعادة فتحه دون شروط، وتأكيدها أن حرية الملاحة في هذا الممر الحيوي تعد مبدأ راسخاً لا يقبل المساومة، وأن استمرار إغلاق المضيق يعرّض المصالح الحيوية لدول المنطقة والاقتصاد العالمي للخطر.

وشددت الوزارة على ضرورة وقف الاعتداءات الإيرانية غير المبررة على ممتلكات الدول الشقيقة، مؤكدة في الوقت ذاته تضامن دولة قطر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات للحفاظ على ممتلكاتها.

وأدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف ناقلة النفط التابعة لشركة «أدنوك»، مؤكدة أن الهجوم يمثل تهديداً خطيراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية وحرية حركة التجارة في أحد أهم الممرات المائية الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، في بيان، أمس، تضامن مصر الكامل مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورفضها القاطع لكل الأعمال التي تستهدف السفن والمنشآت المدنية، وتهدد أمن وسلامة الملاحة في المنطقة.

وشددت مصر على ضرورة احترام حرية الملاحة في الممرات المائية الدولية، وعدم تعريضها للخطر، مجددة دعوتها إلى خفض التصعيد، وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية، بما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي.

كما أدان الأردن، أمس، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة التابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وتهديد لأمن وسلامة الملاحة البحرية.

وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، في بيان، رفض الأردن واستنكاره هذا الهجوم، مشدّدة على تضامن الأردن المطلق مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه الكامل معها في كل ما تتخذه من خطوات لحماية أمنها واستقرارها ومقدّراتها.

وأدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، بأشد وأقسى عبارات الاستنكار، الهجوم الإيراني العدواني الخطير الذي استهدف ناقلة لشركة «أدنوك». وقال في بيان أمس إن هذا الاعتداء يمثل تصعيداً خطيراً ومرفوضاً، وتهديداً مباشراً لأمن وسلامة الملاحة البحرية والتجارة الدولية في أحد أهم الممرات المائية الحيوية في العالم.

وشدد على الرفض القاطع لأي محاولات إيرانية لتحويل هذا الممر الدولي الحيوي إلى أداة للضغط والتهديد، داعياً المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حازم لوقف هذه الاعتداءات الخطيرة ومنع تكرارها، وضمان حرية وأمن الملاحة البحرية، وفقاً لمبادئ القانون الدولي والقانون الدولي للبحار والقرارات الدولية ذات الصلة.

وأكد مجدداً تضامن مجلس التعاون الكامل والراسخ مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ووقوفه إلى جانبها وتأييده لكل الإجراءات التي تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وممتلكاتها ومصالحها.

بدوره، استنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية، نبيل فهمي، الهجوم الإيراني العدواني الذي استهدف الناقلة التابعة لشركة «أدنوك» بصاروخ أثناء عبورها مضيق هرمز.

واعتبر، في بيان للجامعة العربية، أمس، الاعتداء «حلقة جديدة في مسلسل الانتهاكات الإيرانية المتواصلة لمبدأ حرية الملاحة وسلامة الممرات البحرية»، مؤكداً أن «هذا السلوك العدواني يمثل خرقاً لقرارات مجلس الأمن، وفي مقدمتها القرار 2817، التي أكدت حرية الملاحة، ورفض استهداف السفن التجارية».

وحمّل طهران المسؤولية كاملة عن هذه الهجمات العدوانية على المقدرات العربية، مؤكداً أنها تخالف المبادئ الدولية المستقرة بشأن حرية الملاحة وسلامة الممرات المائية، وتحمل تداعيات خطيرة على أمن المنطقة واستقرارها.

• دولة الإمارات شدّدت على ضرورة وقف إيران الهجمات العدوانية، بما يضمن التزامها الكامل بوقف جميع الأعمال العدائية، وإعادة فتح مضيق هرمز بشكل كامل وغير مشروط.