«أبوظبي للدفاع المدني» تدعو إلى حماية الأطفال من مخاطر الصيف

أكدت هيئة أبوظبي للدفاع المدني أهمية المتابعة المستمرة للأطفال وعدم تركهم في المسابح دون رقابة مباشرة، وذلك ضمن رسائلها التوعوية في النسخة السابعة من حملة «صيف بأمان»، مشددةً على أن اليقظة الدائمة تمثل خط الدفاع الأول لحمايتهم من الحوادث.

كما حذرت من ترك الأطفال داخل المركبات أثناء التسوق أو قضاء الاحتياجات حتى إن كان ذلك لفترات قصيرة، لما قد يترتب على ذلك من مخاطر جسيمة نتيجة الارتفاع الكبير في درجات الحرارة داخل المركبات.

ودعت إلى تعزيز وعي الأبناء بالسلوكيات الآمنة وكيفية التصرف في الحالات الطارئة مع الحرص على توفير وسائل السلامة المناسبة في المنازل وأماكن الترفيه، بما يسهم في الحد من المخاطر وتعزيز الوقاية.

وأكدت أن حماية الأطفال مسؤولية مجتمعية مشتركة تتطلب تكاتف الأسرة والمجتمع، مشيرةً إلى أن الالتزام بالإرشادات الوقائية يسهم في توفير بيئة أكثر أماناً للأطفال خلال موسم الصيف.