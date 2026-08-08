"الموارد البشرية والتوطين" تحذر من عمليات احتيال عبر عروض العمل الوهمية

حذرت وزارة الموارد البشرية والتوطين من عروض العمل الوهمية، داعية الباحثين عن عمل، سواء كانوا متواجدين داخل الدولة أو خارجها، إلى عدم البدء بأي إجراءات قبل التأكد من صحة عرض العمل، محذرة أن عروض العمل الوهمية قد تكون بداية لعملية احتيال.

ودعت الوزارة في تدوينة عبر حسابها على منصة "إكس" الباحثين عن عمل إلى التحقق من صحة عروض العمل عبر القنوات الرسمية للوزارة وتوخي الحذر عند التعامل مع العروض المتداولة عبر المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة.

وقالت الوزارة: "مبروك.. تم قبولك.. لكن هل تقدمت للوظيفة أصلاً؟، راتب مرتفع، توظيف فوري، وإجراءات سريعة.. قد تبدو فرصة لا تفوق، لكنها قد تكون بداية لعملية احتيال".

وأضافت: "انتبه للرسائل التي تطلب منك دفع رسوم، أو تحويل أموال، أو مشاركة بياناتك الشخصية، أو المصرفية مقابل الحصول على فرصة عمل أو استكمال إجراءات التوظيف".

وأكدت أن على صاحب العمل استخدام نموذج عرض العمل المعتمد من الوزارة، والذي يحمل رقماً متسلسلاً (باركود)، يتيح للباحث عن عمل من التحقق من صحته عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، أو التطبيق الذكي، أو مركز الاتصال 600590000.