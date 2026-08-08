قائد عام شرطة أبوظبي يكرّم اثنين من منتسبي الدوريات الأمنية لجهودهما الإنسانية في خدمة المجتمع

كرّم قائد عام شرطة أبوظبي اللواء أحمد سيف بن زيتون المهيري، اثنين من منتسبي مديرية المرور والدوريات الأمنية، تقديراً لموقفهما الإنساني النبيل ومبادرتهما في تقديم المساعدة لأحد أفراد المجتمع وتمكينه من العبور الآمن، بما يجسد القيم الإنسانية الراسخة التي تنتهجها شرطة أبوظبي في أداء رسالتها الأمنية والمجتمعية.

وأكد أن هذا التكريم يأتي انطلاقاً من حرص القيادة العامة لشرطة أبوظبي على ترسيخ ثقافة العطاء، وتعزيز السلوكيات الإيجابية، وتقدير النماذج المشرفة التي تجسد قيم المسؤولية الإنسانية، وتعكس الصورة الحضارية لرجل الشرطة الذي يضع خدمة المجتمع وسلامة أفراده في مقدمة أولوياته.

وأشار إلى أن المبادرات والمواقف الإنسانية التي يجسدها منتسبو شرطة أبوظبي تمثل امتداداً لنهج القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم التسامح والتكاتف المجتمعي، وتسهم في تعزيز الثقة المتبادلة بين الشرطة وأفراد المجتمع، مؤكدًا أن العمل الشرطي لا يقتصر على حفظ الأمن وتطبيق القانون، بل يمتد إلى المبادرة بتقديم العون والمساندة لكل من يحتاج إليها.

وأعرب الشرطي أول خالد عبدالعزيز الكعبي والشرطي أول حمد علي الشامسي عن اعتزازهما بهذا التكريم، مؤكدين أن أداء الواجب الإنساني يُعد جزءاً أصيلاً من رسالتهما الشرطية، وحافزاً لمواصلة العطاء والإخلاص في خدمة الوطن والمجتمع، بما ينسجم مع رؤية شرطة أبوظبي في تقديم خدمات شرطية استباقية وإنسانية تعزز جودة الحياة والأمن المجتمعي.

وحضر التكريم مدير قطاع العمليات المركزية العميد ناصر سليمان المسكري، ومدير مديرية المرور والدوريات الأمنية بالإنابة، بشرطة أبوظبي العميد سيف حمد الزعابي.