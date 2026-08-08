منظومة وطنية متكاملة لتعزيز السلوك المالي لدى الأبناء

دعماً لمستهدفات «عام الأسرة»، تعمل العديد من الجهات والمؤسسات الإماراتية على ترسيخ ثقافة الوعي المالي، وتعزيز مفاهيم التخطيط والإدارة المالية لدى الأطفال والمراهقين، عبر منظومة متكاملة من المبادرات والبرامج، وفي مقدمتها منصة «زود» ومبادرة «سندك»، إلى جانب إطلاق برنامج «المستثمر الصغير» في المدارس، بما يدعم بناء مجتمع أكثر استقراراً واقتصاد يتمتع بالمرونة والاستدامة.

وانضمت البنوك إلى هذا التوجه، بإطلاق بطاقات «فيزا» مسبقة الدفع المخصصة للأطفال والناشئة، بهدف تنمية الثقافة المالية لدى الجيل الجديد، وتشجيع الأطفال ابتداء من سن الثامنة على الادخار والاستخدام المسؤول لوسائل الدفع الإلكترونية، بما يسهم في تنمية مهاراتهم في إدارة الأموال من خلال تجربة مالية عملية وآمنة.

وتفصيلاً، أكد مرشدون أسريون، ومستشارون ماليون، أن الثقافة المالية تبدأ داخل الأسرة، من الممارسات اليومية التي تسهم في بناء الوعي، وتُعزّز حسن إدارة الموارد، وتُرسّخ عادات مالية مسؤولة، تنعكس على استقرار الأسرة ومستقبلها، مشيرين إلى أن مؤسسات الدولة الاجتماعية والاقتصادية تضع تنمية الثقافة المالية لدى الأطفال ضمن أولوياتها المستقبلية، عبر مبادرات مبتكرة، تمنح الأجيال الجديدة فرصة اكتساب مهارات إدارة المال منذ الصغر، واتخاذ خيارات مالية واعية ومسؤولة، وذلك عبر منظومة متكاملة تجمع بين التعليم والتجربة العملية.

وشدد المرشدون الأسريون، محمد عبدالله وفاطمة ونيس ولمياء البلوشي، أن تعليم النشء أسس الكسب والادخار والإنفاق المتوازن والعطاء، تُعدّ خطوة تهدف إلى إعداد جيل يمتلك الأدوات اللازمة لبناء مستقبل مالي أكثر استقراراً، مشيرين إلى وجود العديد من البرامج والمبادرات والمنصات الهادفة إلى تعليم الأطفال والشباب كيفية كسب المال وادخاره، والإنفاق بوعي والتبرع، مع إتاحة الفرصة للأهل للإشراف على إدارة أموال أطفالهم، كما بدأت جهات عدة في إطلاق مبادرات وبرامج، لتعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الأطفال وصغار السن، منها: برنامج المستثمر الصغير، وبرنامج الإرشاد المالي للأسر، ومبادرة زود، إضافة إلى ورش «مبادئ الثقافة المالية».

وأشاروا إلى أن مؤسسة صندوق المعرفة والصكوك الوطنية، أطلقت برنامج «المستثمر الصغير»، أول برنامج للثقافة المالية على مستوى منطقة الشرق الأوسط، لتعزيز المعرفة المالية بين طلاب المدارس، عن طريق توفير بيئة تعليمية شاملة، كما أطلقت هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، برنامج «الإرشاد المالي» الذي تم تطويره بالتعاون مع مؤسسات مالية واجتماعية رائدة في الدولة، لترسيخ أسس التخطيط المالي السليم، لتهيئتهم لمواجهة مسؤولياتهم المالية بكفاءة، وحمايتهم من الديون وتداعياتها، فضلاً عن تزويدهم بمهارات الترشيد في الإنفاق.

ولفتوا إلى أن مبادرة «زود» للرفاه المالي هي «مبادرة وطنية للتوعية بالرفاه والاستدامة المالية»، أطلقت برنامج «مالك.. عزك» للأطفال والناشئة (9-15 عاماً)، من خلال ورش مجتمعية تفاعلية في المجالس بأبوظبي، وتوسعت لتقديم دروس رقمية في الثقافة المالية لطلاب المدارس بالتعاون مع ألف للتعليم، ووصلت إلى آلاف الطلبة في مختلف إمارات الدولة.

وأشار مستشاران ماليان، محمد شاذلي ووليد نديم، إلى وجود توسع في برامج ومبادرات تُعزّز الثقافة المالية لدى الأطفال واليافعين، بما يُرسّخ مفاهيم الادخار، وإدارة الأموال، والتخطيط المالي منذ سن مبكرة، حيث بدأت بنوك وشركات عدة في إطلاق تطبيقات إلكترونية، لتعزيز الوعي والثقافة المالية لدى الأطفال وصغار السن، وتنظيم حملات وورش مدرسية ومجتمعية، لدعم ثقافة الادخار لدى الأطفال والشباب، حيث تركز على غرس مفاهيم الادخار المنتظم، ووضع الأهداف المالية، وإدارة المصروف الشخصي.

وقالا، إن هذه المبادرات تتفق على مجموعة من الأهداف، أبرزها الحد من السلوك الاستهلاكي غير الرشيد.

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