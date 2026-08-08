«قدوتي».. يربط الشباب الإماراتي بأصحاب الخبرات

أطلقت دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي برنامج «قدوتي»، بهدف تمكين الشباب الإماراتي بالمهارات والمعارف التي توسّع مداركهم، وتدعم قدرتهم على اتخاذ قرارات أكثر وعياً في مختلف مساراتهم الشخصية والاجتماعية والمهنية، حيث يوفر البرنامج فرصة تفاعلية تربط الشباب الإماراتي بأصحاب الخبرات من الموظفين والمتقاعدين، من خلال جلسات حوارية وورش عمل تتيح لهم الاستماع إلى تجارب واقعية، والاستفادة من الخبرات المتراكمة، بما يُعزّز التواصل بين الأجيال، ويسهم في نقل المعرفة والتجارب العملية والحياتية.

ويهدف البرنامج إلى تعزيز ثقة الشباب بأنفسهم، وتطوير مهارات التفكير، واتخاذ القرار، وترسيخ قِيَم الانتماء والهوية الوطنية والمسؤولية المجتمعية، إلى جانب توعيتهم بأهمية الأسرة، وتكوينها على أسس مستقرة، والاستفادة من خبرات الأجيال السابقة في التعامل مع مختلف المواقف والتحديات الحياتية الأسرية في مختلف مراحلها.

وتنطلق أنشطة البرنامج في سبتمبر المقبل، وتستمر لمدة شهرين، ويشترط للتسجيل في البرنامج أن يكون المتقدم إماراتي الجنسية، ومن سكان أبوظبي، وأن يراوح عمره بين 18 و24 عاماً، مع الاستعداد للمشاركة الفاعلة في الجلسات، والالتزام بالحضور وفق الجدول الزمني المحدد طوال مدة البرنامج، إضافة إلى المشاركة في أدوات التقييم قبل البرنامج وبعده للإسهام في قياس الأثر.

ودعت الدائرة الشباب إلى التسجيل والمشاركة في البرنامج، حيث سيتم التواصل مع المقبولين بعد انتهاء فترة التسجيل.