الإمارات تُدين التفجير الإرهابي في جرمانا السورية

أدانت الإمارات بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي وقع في حافلة ركاب في مدينة جرمانا، قرب العاصمة السورية دمشق، وتسبب في مقتل وإصابة عدد من الأشخاص. وشدّدت وزارة الخارجية على أنّ الإمارات تُعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإرهابية ورفضها الدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار.

وأعربت عن خالص تعازيها ومواساتها لأهالي وذوي الضحايا، وللجمهورية السورية وشعبها الشقيق في هذا الهجوم الآثم، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.