«طرق دبي» تطلق «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل

أطلقت هيئة الطرق والمواصلات في دبي حملة «صيف آمن وصحي» لسائقي دراجات التوصيل، بالتعاون مع شركة كيتا، ضمن جهودها لتعزيز السلامة المرورية.

وأكد مدير إدارة المرور في الهيئة، أحمد الخزيمي، أن الحملة تندرج ضمن مبادرة «صيف بلا حوادث»، التي تنفذ بالتعاون مع وزارة الداخلية.

وأشار إلى أن الهيئة تنفذ برنامجاً توعوياً مستمراً لسائقي دراجات التوصيل على مدار العام، يشمل فعاليات ميدانية وأنشطة توجيهية في مواقع العمل ومقار الشركات، مؤكداً حرصها على تعزيز سلامة وصحة سائقي دراجات التوصيل، خصوصاً خلال فصل الصيف الذي يشهد ارتفاعاً في درجات الحرارة والرطوبة، من خلال رفع مستوى الوعي المروري بالإجراءات الوقائية وتشجيع السائقين على اتباع الممارسات الصحية والقيادة الآمنة بما ينعكس إيجاباً على سلامتهم وسلامة مستخدمي الطريق.

وأوضح أن الإجهاد الحراري وضربات الشمس يعدان من أبرز المخاطر الصحية المرتبطة بالعمل في الأجواء الحارة، مشيراً إلى أن فقدان 2% فقط من سوائل الجسم قد يؤثر على التركيز وسرعة الاستجابة واتخاذ القرار السليم أثناء القيادة، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية.

وتتضمن الحملة، التي تستمر طوال شهر أغسطس، برنامجاً متكاملاً يجمع بين التوعية المرورية والتثقيف الصحي، من خلال توزيع 5000 حقيبة صحية تضم مستلزمات طبية ووقائية، إضافة إلى مروحة يدوية ومنشفة تبريد للمساعدة في الوقاية من الإجهاد الحراري وضربات الشمس، إلى جانب تنظيم فحوص صحية واستشارات توعوية بالتعاون مع شركاء الحملة.