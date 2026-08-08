الإمارات تُدين بشدة هجوم جماعة الحوثي على نجران السعودية
أدانت الإمارات العربية المتحدة بأشد العبارات الهجوم الذي شنته جماعة الحوثي على منطقة نجران في المملكة العربية السعودية.
وأكدت وزارة الخارجية، في بيان لها، أن هذه الهجمات تُمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة المملكة العربية السعودية الشقيقة وتهديداً لأمنها واستقرارها.
وأكدت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع المملكة العربية السعودية ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها.
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