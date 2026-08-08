القائد العام لشرطة الفجيرة: الكفاءات الوطنية تعزز منظومة الأدلة الجنائية

أكد القائد العام لشرطة الفجيرة، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي، أهمية الدور الذي تلعبه الكفاءات الوطنية في تعزيز منظومة الأدلة الجنائية، لافتاً إلى ضرورة مواصلة تطوير منظومة الأدلة الجنائية، وتعزيز القدرات الفنية والتقنية، والارتقاء بكفاءة الكوادر الوطنية، بما يواكب أفضل الممارسات العالمية، ويسهم في دعم المنظومة الأمنية وتحقيق العدالة.

ونوه، خلال زيارته المختبر الجنائي وقسم مسرح الجريمة، بالكفاءات الوطنية، التي «أثبتت تميزاً في مختلف التخصصات الجنائية، وأسهمت في تطوير منظومة العمل الجنائي باستخدام أحدث التقنيات العلمية، بما يعزز دقة الأدلة ويدعم منظومة العدالة».

واطلع الكعبي على سير العمل في وحدة التحاليل البيولوجية، ووحدة التحاليل الكيميائية، ووحدة البصمات، ووحدة فحص المستندات، ووحدة الحرائق، واستمع إلى شرح حول اختصاصات كل وحدة، وآليات العمل، وأحدث الأجهزة والتقنيات المستخدمة في فحص الأدلة الجنائية وتحليلها. كما اطلع على آليات التعامل مع مسارح الجرائم، والإجراءات الفنية المتبعة في جمع الأدلة وحفظها، وأحدث التقنيات المستخدمة في توثيق الآثار الجنائية ورفعها، بما يضمن دقة النتائج وسلامة الإجراءات.

وقدم رئيس قسم مسرح الجريمة، المقدم محمد أحمد القيوضي، شرحاً مفصلاً حول آليات التعامل مع مسارح الجرائم، والإجراءات الفنية والتقنيات المستخدمة في جمع الأدلة وحفظها وتوثيق الآثار الجنائية ورفعها.

واطلع الكعبي على جهود فرع مسرح الجريمة في دبا الفجيرة، الذي أسهم في تعزيز سرعة الوصول إلى مسرح الحادث، بما يدعم سرعة مباشرة الإجراءات الفنية، ويرفع كفاءة الاستجابة الميدانية.