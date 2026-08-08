تجربة تنقل لكبار المواطنات في رأس الخيمة عبر قطارات الاتحاد

نظم مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة الرحلة الثالثة ضمن مبادرة «رحلات بركتنا»، بمشاركة مجموعة من كبار المواطنات من منطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة، برعاية بنك أبوظبي الأول، وبالتعاون مع قطارات الاتحاد ومتحف التاريخ الطبيعي، وذلك في إطار جهوده لتعزيز جودة حياة كبار المواطنين والمواطنات، وتوفير تجارب اجتماعية وثقافية وترفيهية نوعية تتيح لهم استكشاف أبرز الوجهات والمعالم في دولة الإمارات.

استهدفت الرحلة الثالثة مجموعة من كبار المواطنات من منطقة الرمس في إمارة رأس الخيمة، وشملت تجربة تنقل عبر قطارات الاتحاد، أعقبها زيارة متحف التاريخ الطبيعي في المنطقة الثقافية بجزيرة السعديات في أبوظبي، والاطلاع على تجاربه الثقافية والمعرفية التي تسلط الضوء على تاريخ الطبيعة وتطور الحياة عبر العصور. وتأتي الرحلة ضمن مبادرة «رحلات بركتنا» التي ينفذها مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة في عدد من القرى والمناطق الإماراتية، بهدف تعزيز المشاركة المجتمعية لكبار المواطنين والمواطنات، وترسيخ التلاحم المجتمعي، وتعزيز جودة الحياة في القرى والمناطق الإماراتية.