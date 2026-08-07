رئيس الدولة ونائباه: سنواصل نهج زايد.. وإرثه سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن

أكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أن ذكرى تولي الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، في السادس من أغسطس 1966، محطة تاريخية مهمة شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة، وأرست أسس بناء الدولة الحديثة، ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «يصادف اليوم الذكرى الـ60 لتولي الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في 6 أغسطس 1966. محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية الشاملة وأرست أسس بناء الدولة الحديثة ومهدت الطريق نحو قيام اتحاد دولتنا، بفضل قيادته الحكيمة ورؤيته الملهمة التي آمنت بأن بناء الإنسان هو الركيزة الأساسية لبناء الوطن وأساس تقدمه وازدهاره»، وأضاف سموّه: «سنبقى نسير على نهجه، مستلهمين رؤيته، ومواصلين مسيرته جيلاً بعد جيل».

وأكد صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، سيبقى خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان.

وقال صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة الذكرى الـ60 لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس 1966: «علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط.. بل كان فكرة عظيمة.. هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. وهناك مفكرين ومصلحين يبنون إنساناً.. زايد بنى دولة.. وبنى إنسان.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن»، وأضاف سموّه: «سيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان».

وأكد سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، أنه في ذكرى تولي الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي في السادس من أغسطس 1966، نستحضر إرثاً وطنياً صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قِيَماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات.

وقال سموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «قبل ستة عقود، بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل، وأن الإنسان هو أعظم استثمار للأوطان».

وأضاف سموّه: «في ذكرى تولي الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم، نستذكر إرثاً وطنياً صنع نهضةً متواصلة، ورسّخ قِيَماً ستظل نبراساً لمسيرة الإمارات».

رئيس الدولة:

ذكرى تولي الشيخ زايد الحكم محطة تاريخية شكلت انطلاقة مسيرتنا التنموية.

محمد بن راشد:

زايد بنى دولة.. وبنى إنساناً.. وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن.

منصور بن زايد:

• قبل 6 عقود بدأت من أبوظبي قصة قائد آمن بأن المستقبل يُصنع بالإرادة والعمل.