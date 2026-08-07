حمد الشرقي: بفضل زايد أصبحت الإمارات عنواناً للتقدم والتسامح والسلام

قال صاحب السموّ الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، إنه في الذكرى الـ60 لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في إمارة أبوظبي، نقف بإجلال أمام سيرة قائد استثنائي لم يكتفِ ببناء دولة، بل شيّد مدرسةً في القيادة والإنسانية، وأرسى نموذجاً حضارياً أصبحت الإمارات بفضله عنواناً للتقدم، والتسامح، والسلام، وأضاف سموّه في كلمة له بهذه المناسبة: «لقد امتلك الشيخ زايد، طيب الله ثراه، رؤيةً سبقت عصرها، فآمن بأن الاستثمار في الإنسان هو الركيزة الحقيقية لبناء الأوطان، وأن التنمية لا تكتمل إلا بالعدل، والتعليم، والعمل، واحترام كرامة الإنسان».