مكتوم بن محمد: زايد نبراس للخير وبناء الأوطان

استذكر سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، عطاء ونبل المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وخصاله وآماله العظيمة للإمارات وشعبها، وقال سموّه في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، بمناسبة الذكرى الـ60 لتولي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مقاليد الحكم في أبوظبي في السادس من أغسطس 1966: «عندما نحتفي بإرث المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فنحن نحتفي بإرثٍ خالدٍ من القيادة الحكيمة والرؤية الفريدة التي أرست مسار دولة الإمارات، وخلقت مسيرة ريادية متفردة في تاريخ الدول، ونستذكر عطاءه ونبل خصاله وآماله العظيمة للإمارات وشعبها»، وأضاف سموّه: «نسعى جاهدين إلى استكمال هذه المسيرة على خطى زايد، وتكريم رؤاه عبر تحقيقها، لتكون هذه السيرة العطرة نبراساً للخير وسعادة الإنسان وبناء الأوطان».