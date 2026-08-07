«طرق دبي» تنظم يوم المساعد الذكي من «مايكروسوفت»

نظمت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فعالية للتقنيات الحديثة في مجالات الذكاء الاصطناعي، تحت مظلة «يوم مايكروسوفت للمساعد الرقمي المدعم بتطبيق الذكاء الاصطناعي (Copilot) كوبايلوت» والتقنيات والتطبيقات المرتبطة به، من قدرات الذكاء الاصطناعي المساعد، وبرنامج مايكروسوفت للعمل التشاركي، ضمن خطة تنفيذ استراتيجية الذكاء الاصطناعي للهيئة، وتعزيز الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي في بيئة العمل المؤسسية، بهدف رفع كفاءة وإنتاجية الموظفين، وبما ينسجم مع توجهات حكومة دبي في تبنّي الذكاء الاصطناعي التوليدي كأداة داعمة لصناعة المستقبل، إضافة إلى تعزيز ثقافة الابتكار المؤسسي.

ونظم الفعالية مركز الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات في قطاع الدعم التقني المؤسسي في الهيئة، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت العالمية الرائدة والمزوّد الرئيس لأنظمة التشغيل لأجهزة الحواسيب الشخصية، وأجهزة الخوادم الحاسوبية، بمشاركة نخبة من قيادات وموظفي الهيئة من مختلف القطاعات والمؤسسات.

وتعد الفعالية جزءاً من جهود ومبادرات الهيئة المماثلة لتنفيذ احتياجات مجالات الأعمال المتنوعة في المؤسسات والقطاعات، حيث جرى تسليط الضوء على إمكانية عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي كشريك ذكي للموظف والمدير، يدعم إنجاز المهام بكفاءة أعلى، ويعزز جودة العمل المؤسسي وصناعة القرار.

وتضمنت الفعالية حالات استخدام مؤسسية، وجلسات تفاعلية تدعم قدرات الموظفين في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي ضمن منظومة مايكروسوفت 365، وتعظيم الاستفادة من المساعد الرقمي 365Copilot في أداء مهام الأعمال، وتحسين وتسريع الإجراءات الداخلية والتواصل المؤسسي وإعداد الوثائق المؤسسية، وتحليل البيانات، بما يسهم في رفع كفاءة العمليات وجودة خدمات المتعاملين، كما ركزت الفعالية على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل آمن ومسؤول، بما ينسجم مع متطلبات الحوكمة المؤسسية، وأمن المعلومات وحماية البيانات، مع تأكيد تكامل دور الذكاء الاصطناعي مع دور العنصر البشري في إدارة منظومة الأعمال والخدمات.