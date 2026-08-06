صهرت ودمجت داخل حقيبة سفر.. جمارك دبي تحبط محاولة تهريب 460 جراماً من الذهب الخام عيار 24

أحبطت جمارك دبي محاولة تهريب 460 جراماً من الذهب الخام عيار 24.

وقالت عبر حسابها على منصة "إكس": "في محاولة تهريب احترافية، صُهر 460 جراماً من الذهب الخام عيار 24 وشُكّل على هيئة أسياخ رفيعة، ثم دُمج داخل هيكل حقيبة سفر لإخفائه عن الأنظار. إلا أن يقظة مفتشي جمارك دبي، مدعومةً بالخبرة الميدانية وأحدث تقنيات الفحص، قادت إلى كشف المحاولة وإحباطها".

وأضافت أن العملية كشفت نتيجة رصد مؤشرات غير اعتيادية عبر أجهزة الفحص، وبتحيل المؤشرات وتقييمها بدقة والتفتيش اليدوي كشف الذهب المخبأ داخل الحقيبة.

ووجهت جمارك دبي رسالة للمسافرين: "لا تحمل حقائب أو أمتعة تخص أشخاصاً آخرين، فالمسافر مسؤول قانونياً عن جميع محتويات أمتعته".

وأكدت جمارك دبي أن هذه الضبطية الجاهزية العالية لمفتشي جمارك دبي في التعامل مع أكثر أساليب الإخفاء تعقيداً، إلى جانب مواصلة الاستثمار في تطوير الكفاءات البشرية وتحديث منظومات الفحص، بما يعزز حماية المجتمع وأمن المنافذ.