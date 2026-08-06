عبدالله بن زايد وأمين عام جامعة الدول العربية يبحثان هاتفياً الأوضاع في المنطقة

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع أمين عام جامعة الدول العربية نبيل فهمي، مجمل تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والمستجدات الإقليمية.

كما استعرض الجانبان عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، وبحثا سبل تعزيز الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإرساء دعائم الأمن والاستقرار والسلام المستدام في المنطقة.