بكلفة 30 مليون درهم.. «طرق الشارقة» تنجز جسر جزيرة الحصن

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة مشروع جسر جزيرة الحصن، بمدينة دبا الحصن، بكلفة 30 مليون درهم، وبإجمالي طول 54 متراً، ضمن مشاريعها الاستراتيجية الرامية إلى تطوير البنية التحتية ورفع كفاءة شبكة الطرق، إذ يربط الجسر بين جانبي الجزيرة عبر قناة دبا الحصن المائية، بما يعزز انسيابية الحركة المرورية، ويحسن سهولة الوصول والتنقل، ويواكب متطلبات النمو العمراني والتنمية التي تشهدها الإمارة.

يمتد الطريق المزدوج بطول 320 متراً، ليربط بين الميدان الداخلي لجزيرة الحصن والميدان الخارجي على طريق شاطئ دبا الحصن، بما يوفر محوراً مباشراً يسهل حركة الدخول والخروج من الجزيرة، ويعزز كفاءة الربط بين مرافقها ومحيطها العمراني.

ويتكون الطريق من مسارين للسير بعرض 7.3 متر في كل اتجاه، تتوسطهما جزيرة فاصلة بعرض 4.6 متر. كما يضم ممرات للمشاة بعرض 3 أمتار على جانبي الطريق، إلى جانب أعمدة جمالية تمتد على طول المشروع من الجهتين، وأربعة سلالم مخصصة للمشاة، بما يوفر بيئة متكاملة وآمنة لمختلف مستخدمي الطريق.

وروعي في تصميم المشروع إبراز الهوية العمرانية والجمالية لإمارة الشارقة، بعناصر معمارية وتشطيبات تعكس الطابع الحضاري للإمارة، وتنسجم مع الهوية الخاصة بمدينة دبا الحصن التي أسماها صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بـ «المدينة الفاضلة»، ليشكل الجسر معلماً عمرانياً وجمالياً يعزز المشهد الحضري للمدينة.

كما اعتمدت الهيئة في تنفيذ المشروع تصميماً يجمع بين الكفاءة الهندسية والبعد الجمالي، بما ينسجم مع الطابع العمراني للمدينة، ويعزز جودة المشهد العام، وتوفير عناصر خدمية تحقق أعلى مستويات السلامة والراحة لمستخدمي الطريق والمشاة.

ويأتي المشروع ضمن خطط الهيئة وجهودها المستمرة لتطوير البنية التحتية للطرق في الإمارة، بما يتماشى مع رؤية صاحب السموّ حاكم الشارقة الهادفة إلى إسعاد المواطنين والمقيمين، بتنفيذ مشاريع نوعية ترفع كفاءة شبكة الطرق وتدعم التنمية العمرانية المستدامة.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع في تسهيل حركة الدخول والخروج من جزيرة الحصن وإليها، وتعزيز انسيابية الحركة المرورية، وتحسين كفاءة التنقل للسكان والزوار.