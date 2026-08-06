محمد بن راشد: هناك قادة عظماء يبنون دولاً.. زايد بنى دولة وإنسان وسيبقى خالداً في ذاكرة الوطن

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي "رعاه الله"، أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة، بنى دولة وإنساناً وسيبقى خالداً في ذاكرة الوطن ووجدان الإنسان.

وقال سموه في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "علمتني الحياة بأن زايد لم يكن قائداً وزعيماً فقط، بل كان فكرة عظيمة.. هناك قادة عظماء يبنون دولاً، وهناك مفكرين ومصلحين يبنون إنساناً، زايد بنى دولة، وبنى إنسان، وصنع علاقة عميقة بين الإنسان والوطن، وسيبقى زايد خالداً في ذاكرة الوطن وفي وجدان الإنسان".