"أمن الدولة" يحذر من لجوء الأبناء للمصادر غير الموثوقة للاجابة عن تساؤلاتهم

حذر جهاز أمن الدولة من خطورة لجوء الأبناء إلى المنصات الرقمية المختلفة أو المصادر غير الموثوقة للإجابة عن تساؤلاتهم.

وأوضح في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس" أنها تعد أحد مهددات الأمن الفكري، لما يتيحه من فرص للاستقطاب والتأثير عبر خطابات موجهة.

ودعا إلى تعزيز دور الأسرة بوصفها المرجع الأول للحوار والاجابة عن التساؤلات؛ ركيزة أساسية للتحصين الفكري.