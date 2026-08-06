قرقاش: نستذكر في السادس من أغسطس رؤية الشيخ زايد التي أرست أسس الاتحاد

أكد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور قرقاش، أن المحطات المباركة في مسيرة الإمارات كثيرة، ويأتي السادس من أغسطس في مقدمتها، إذ يوافق ذكرى تولّي المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مقاليد الحكم في أبوظبي.

وقال قرقاش عبر حسابه الرسمي على منصة "إكس": "المحطات المباركة في مسيرة الإمارات عديدة، ويأتي السادس من أغسطس في مقدمتها، ذكرى تولّى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، رحمه الله، مقاليد الحكم في أبوظبي. ومن عزيمة الرجال ورؤيتهم انطلقت نهضةٌ مباركة وتجربةٌ تنمويةٌ ملهمة وناجحة، غدت نموذجًا يُحتذى".

وتابع قائلا: "إنها ذكرى نستحضر فيها مسيرة الخير والعطاء، والرؤية الثاقبة التي أرست أسس الاتحاد، وصنعت مستقبل الإمارات".