«العدل» توفر خدمة عقد الزواج رقمياً عبر منصاتها الذكية

أتاحت وزارة العدل، عبر خدماتها الرقمية، خدمة طلب عقد الزواج، حيث تتيح إجراء عقد الزواج وتوثيقه رقمياً عبر تطبيقها الذكي وموقعها الإلكتروني الرسمي، واستلامه خلال يوم واحد، برسوم تبلغ 50 درهماً.

وحددت الوزارة ست خطوات للراغبين من الاستفادة من الخدمة، حيث تبدأ أولى الخطوات بتسجيل الدخول عبر نظام الهوية الرقمية (UAE PASS)، يليه تقديم الطلب، وسداد الرسوم، ثم التواصل مع المأذون وإجراء الزواج بالنسبة للمسلمين.

فيما يجتمع قاضي التوثيقات مع الطرفين (لغير المسلمين)، حيث يتم قيد وإصدار العقد، وأخيراً استلام النسخة الإلكترونية من العقد.

وحددت مجموعة من المتطلبات والمستندات لإتمام عقد الزواج للمسلمين، وتشمل تقديم إثبات هوية مقدم الطلب، وإثبات هوية الشاهدين، وتقديم المستندات المؤيدة للطلب، في حين يتطلب من غير المسلمين تقديم إثبات الشخصية للزوجين، وشهادة عدم ممانعة من سفارة الدولة، إلى جانب شهادة الفحص الطبي، إضافة إلى الفحص الجيني.

كما حددت الوزارة الأحكام والشروط لإجراء عقد الزواج لغير المسلمين، التي تشمل: أن يبلغ من عُمر كلٍّ من الزوج والزوجة 21 عاماً، وأن يكون الزواج المدني بين الذكر والأنثى، وأن يتمتع كلا الزوجين بالأهلية القانونية، إضافة إلى شرط عدم الجمع بين الأختين، وعدم وجود علاقة زوجية قائمة للزوجة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفادة من هذه الخدمة إلى تحميل تطبيق وزارة العدل أو زيارة موقعها الرسمي لبدء المعاملة مباشرة، والاستفادة من السرعة والمرونة التي توفرها منظومتها الرقمية.

وأوضحت وزارة العدل على موقعها الإلكتروني أن نظام عقود الزواج الإلكتروني، هو نظام إلكتروني ذكي متكامل، يعمل على الأجهزة الحاسوبية واللوحية والأجهزة الذكية، تم تطبيقه على مستوى جميع المحاكم الشرعية الاتحادية بالدولة، تتم من خلاله إجراءات عقود الزواج بجميع مراحلها، كما يتيح للمتعامل تقديم طلب عقد الزواج إلكترونياً، وحجز موعد، وحجز مأذون، وتسديد الرسوم إلكترونياً، ويمكّن المأذون من إتمام عقد الزواج من خلال الأجهزة اللوحية الذكية، من دون الحاجة إلى التعاملات أو السجلات الورقية، كما يوفر جميع المعلومات التي يحتاجها مستخدم النظام للحصول على الخدمة. وكشفت المؤشرات الإحصائية لوزارة العدل عن توثيق آلاف من عقود الزواج للمواطنين والمقيمين ضمن نظام الزواج الإلكتروني، خلال السنوات الماضية، وأسهمت الخدمة بشكل مباشر في اختصار زمن إنجاز المعاملات.

«العدل»:

• نظام عقد الزواج الإلكتروني تتم خلاله جميع إجراءات مراحل الزواج.