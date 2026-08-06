حافلات تحت الطلب تتوسع لـ 20 منطقة في دبي

أضافت هيئة الطرق والمواصلات في دبي ثلاث مناطق جديدة إلى خدمة حافلات تحت الطلب، وهي السطوة والقوز ومردف، ليصبح عدد المناطق مع هذه التوسعة الجديدة 20 منطقة، توفر تنقلاً أكثر سهولة ومرونة للسكان والزوار، وتعزّز توجّه الهيئة وحرصها الدائم على توفير وسائل نقل جماعي لسكان وزوار الإمارة من خلال التطبيقات الذكية، وبتعرفة معقولة في متناول الجميع.

وقالت الهيئة، في بيان صحافي، أمس: «يأتي هذا التوسّع لثلاث مناطق جديدة في الإمارة ضمن استراتيجية الهيئة الرامية إلى تعزيز حلول (الميل الأول والأخير)، من خلال توفير وسائل نقل مرنة، تربط بين المناطق السكنية، ومحطات النقل العام، بما ينسجم مع توجهات حكومة دبي، لترسيخ ريادتها في مجال النقل السهل والمستدام».