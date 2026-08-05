شخبوط بن نهيان يبحث تعزيز التعاون مع الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الإفريقي لمالي ومنطقة الساحل

استقبل الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وزير دولة، اليوم، الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الإفريقي لمالي ومنطقة الساحل الدكتور مامادو تانغارا، وذلك في ديوان عام وزارة الخارجية في أبوظبي.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون بين دولة الإمارات والاتحاد الإفريقي، بما يسهم في دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية المستدامة في منطقة الساحل، إلى جانب استعراض آخر المستجدات الإقليمية والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الشيخ شخبوط بن نهيان حرص دولة الإمارات على دعم الجهود الإفريقية الرامية إلى تعزيز الأمن والاستقرار، انطلاقاً من نهجها القائم على الشراكة والتعاون مع الدول والمؤسسات الإقليمية، بما يخدم تطلعات شعوب القارة نحو التنمية والازدهار.

كما أشاد بالدور الذي يضطلع به الاتحاد الإفريقي في دعم الحوار وتعزيز التعاون الإقليمي، مؤكداً أهمية مواصلة التنسيق مع مختلف الشركاء الإقليميين والدوليين لدعم الحلول الإفريقية للتحديات التي تواجه منطقة الساحل.

من جانبه، أعرب الدكتور مامادو تانغارا عن تقديره لدور دولة الإمارات في دعم جهود التنمية والاستقرار في إفريقيا، مثمناً الشراكة القائمة مع الاتحاد الإفريقي، ومؤكداً أهمية مواصلة التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة بما يسهم في تعزيز الأمن والتنمية المستدامة في منطقة الساحل.