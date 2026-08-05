بلدية الذيد تُمهل أصحاب الماعز المحجوزة 5 أيام قبل طرحها في مزاد علني

أمهلت بلدية مدينة الذيد أصحاب الماعز المحجوزة في موقع حجز الحيوانات السائبة بالمدينة الصناعية حتى 10 أغسطس الجاري، لمراجعة البلدية واستكمال الإجراءات المطلوبة وسداد الرسوم والغرامات المالية المترتبة عليهم، محذرة من اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وطرح الماعز في مزاد علني حال عدم الالتزام خلال المهلة المحددة.

وأوضحت البلدية، في تنبيه نشرته عبر حساباتها الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي، أنه يتعين على ملاك الماعز المحجوزة مراجعة قسم خدمات الثروة الحيوانية، وإنهاء الإجراءات المرتبطة بالحجز، ودفع المستحقات المالية والغرامات المترتبة عليهم في موعد أقصاه يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس من العام الجاري.

وأكدت أنه في حال عدم مراجعة المكتب المختص خلال المدة المحددة، وعدم سداد المستحقات المالية، ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لطرح الماعز المحجوزة في المزاد العلني يوم 14 أغسطس الجاري.

ويأتي التنبيه في إطار تنظيم التعامل مع الحيوانات السائبة، والحد من تركها دون رقابة، وما قد يترتب على ذلك من مخاطر على السلامة العامة وتشويه للمظهر الحضاري، فضلاً عن الأضرار المحتملة التي قد تسببها للممتلكات والمرافق والطرق.

ودعت بلدية الذيد أصحاب الماعز المشمولة بالتنبيه إلى الالتزام بالمهلة المعلنة، ومراجعة الجهة المختصة قبل انتهائها، وطرح الماعز في المزاد، مخصصة الرقم (0507477888) للرد على الاستفسارات وتقديم المعلومات المتعلقة بالحجز وإجراءات استعادة الحيوانات.