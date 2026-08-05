مكتوم بن محمد: محمد المر سيبقى عَلَماً من أعلام الثقافة الإماراتية

أكد سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أن محمد أحمد المر سيبقى عَلَماً من أعلام الثقافة الإماراتية، واسماً بارزاً مقترناً بالمشهد الثقافي في إمارة دبي.

وقال سموّ الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس: «في ذاكرة دبي، يحضر معالي محمد أحمد المر اسماً بارزاً اقترن بالمشهد الثقافي في مسيرة الإمارة، إذ أسهم في تأسيس ورئاسة مجلس دبي الثقافي، وندوة الثقافة والعلوم، ومكتبة محمد بن راشد، وقدّم أكثر من عشرين مؤلفاً والتي تُرجم بعضها لعدة لغات، مسهماً في بناء إرث ثقافي يعكس هوية دبي وتحولاتها. كما امتدت إسهاماته إلى العمل الاتحادي، حيث ترأس المجلس الوطني الاتحادي بين عامَي 2011 و2015».

وأضاف سموّه: «سيبقى معالي محمد المر علماً من أعلام الثقافة الإماراتية، وأحد أبناء دبي المخلصين الذين شاركوا في صنع حاضرها الثقافي، وترسيخ إرثها في الذاكرة الإنسانية».