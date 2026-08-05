شراكة استراتيجية بين وزارة الأسرة و«برجيل» لتعزيز الصحة الأسرية

وقّعت وزارة الأسرة و«برجيل القابضة» مذكرة شراكة استراتيجية، تهدف إلى توحيد الجهود وتكامل الأدوار في تطوير وتنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تُعزّز الصحة الأسرية، وتُرسّخ مفاهيم الوقاية والصحة الشاملة، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتسهم في الارتقاء بجودة حياة الأسرة، بما ينسجم مع توجهات دولة الإمارات نحو بناء أسر تتمتع بالصحة والعافية، تزامناً مع «عام الأسرة».

وشهدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لبرجيل القابضة، الدكتور شمشير فاياليل، مراسم توقيع المذكرة من قبل كلٍّ من الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة بالإنابة في الوزارة، مروة المرزوقي، وعضو مجلس إدارة برجيل القابضة، عمران الخوري.

وتستهدف الشراكة توحيد الجهود بين وزارة الأسرة و«برجيل القابضة»، لتطوير وتنفيذ مبادرات وبرامج نوعية تُعزّز صحة الأسرة وجودة حياتها، من خلال تقديم برامج صحية متكاملة، وإطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة، وتعزيز التوعية بالصحة الوقائية، إلى جانب تطوير برامج متخصصة للفئات الأولى بالرعاية، بمن في ذلك كبار المواطنين، وأصحاب الهمم، والأمهات، والأطفال.

وتسهم الشراكة في دعم جهود الوزارة في تطوير السياسات الوطنية المرتبطة بالزواج والخصوبة ونمو الأسرة واستدامتها، والاستفادة من الخبرات الطبية والإمكانات المتقدمة التي تمتلكها «برجيل القابضة»، بما يُعزّز المسؤولية المجتمعية، ويحقق أثراً مستداماً يواكب توجهات الدولة في بناء أسر أكثر صحة واستقراراً.

وأكدت وزيرة الأسرة، سناء بنت محمد سهيل، أن الوزارة تواصل توسيع شراكاتها الاستراتيجية مع مختلف المؤسسات الوطنية، وفق نهج راسخ يهدف إلى تعزيز استقرار الأسرة وجودة حياتها كمسؤولية وطنية مشتركة، تتطلب تكامل الخبرات، وتوحيد الجهود، مشيرة إلى أن الشراكة مع برجيل القابضة تُعدّ ركيزة داعمة لتطوير منظومة متكاملة تجمع بين السياسات الأسرية المبتكرة والخدمات الصحية، بما يواكب احتياجات الأسر في مختلف مراحلها، ويدعم بناء مجتمع أكثر تماسكاً واستدامة.

وأضافت: «نركز من خلال هذه الشراكة على إطلاق مبادرات عملية ذات أثر مستدام، تشمل الصحة الوقائية، والصحة النفسية، وصحة الأم والطفل، إلى جانب دعم المقبلين على الزواج والخصوبة، وتعزيز برامج الشيخوخة الصحية، بما يسهم في تطوير خدمات أكثر تكاملاً للفئات الأولى بالرعاية، ويرتقي بجودة حياة الأسرة، ويُعزّز قدرة الأسرة على أداء دورها المحوري في تنشئة أجيال تتمسك بقِيَمها وهويتها الوطنية، وتشارك بفاعلية في مسيرة التنمية الوطنية، بما يتماشى مع رؤية (نحن الإمارات 2031)».

وقال الدكتور شمشير فاياليل: «تُعدّ صحة الأسرة ورفاهيتها الركيزة الأساسية لبناء مجتمع متماسك وقادر على الازدهار، ونعتز بالتعاون مع وزارة الأسرة، لدعم جهودها في تعزيز صحة الأسرة من خلال برامج الرعاية الصحية المتكاملة، ومبادرات الصحة الوقائية، والخدمات المتخصصة التي تلبي احتياجات مختلف مراحل الحياة الأسرية، ومن خلال توظيف خبراتنا وإمكاناتنا الطبية، نسعى إلى الإسهام في تحسين صحة الأمهات والأطفال وكبار السن وأصحاب الهمم وسائر الفئات ذات الأولوية، بما يدعم رؤية دولة الإمارات في بناء أسر أكثر صحة، ومجتمع أكثر استدامة».

وتتضمن الاتفاقية تنفيذ حزمة واسعة من البرامج الصحية المتكاملة، تشمل تطوير باقات صحية وقائية وعلاجية ضمن برامج «عافية الأسرة»، وتقديم خدمات صحية لموظفي وزارة الأسرة وأسرهم، إلى جانب تصميم برامج متخصصة تُعزّز الصحة النفسية والجسدية للأسر، بما يُرسّخ نهجاً متكاملاً يحسّن الصحة، ويدعم الاستقرار الأسري وجودة الحياة.

ويشمل التعاون إطلاق مبادرات مجتمعية مبتكرة، تستهدف الشباب والمقبلين على الزواج والأسر، ودعم البرامج الوطنية المرتبطة بـ«عام الأسرة»، إلى جانب تنفيذ حملات توعوية، وورش تدريبية وتثقيفية متخصصة، لتعزيز الوعي بالصحة الإنجابية، والصحة النفسية، وصحة الأم والطفل، بما يسهم في ترسيخ السلوكيات الصحية الإيجابية داخل الأسرة.

وتركز الشراكة بين وزارة الأسرة و«برجيل القابضة» على تطوير برامج نوعية للفئات الأولى بالرعاية، تشمل إعداد مبادرات متخصصة ترتقي بالخدمات المقدمة لكبار المواطنين، وتقديم خدمات متكاملة لأصحاب الهمم، بما يدعم بناء منظومة أسرية أكثر شمولاً واستدامة.

وتتضمن الاتفاقية إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية المشتركة، من أبرزها تطوير نموذج وطني للشيخوخة الصحية بالتكامل مع السياسات الاتحادية، والاستفادة من الخبرات الطبية والاستشارية لـ«برجيل القابضة» في هذا المجال، إلى جانب تنفيذ برنامج «عون الأسرة» لتدريب وتأهيل مقدمي الرعاية وفق معايير مهنية معتمدة، وتقديم برامج الإسعافات الأولية والاستجابة للطوارئ، فضلاً عن التعاون في دعم سياسات الخصوبة من خلال إعداد توصيات فنية تستند إلى الأدلة العلمية.

وزيرة الأسرة:

• نركز على إطلاق مبادرات عملية ذات أثر مستدام، تشمل الصحة الوقائية، والصحة النفسية، وصحة الأم والطفل، إلى جانب دعم المقبلين على الزواج والخصوبة.