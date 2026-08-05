منصات إلكترونية تُروّج لإطارات مستعملة «محظور إعادة بيعها»

رصدت «الإمارات اليوم» حسابات ومواقع على منصات التواصل الاجتماعي تروّج لبيع الإطارات المستعملة، مستخدمة عبارات جاذبة مثل «استخدام خفيف» و«ماركات عالمية مختلفة» بأسعار زهيدة، في محاولة لاستقطاب المستهلكين والباحثين عن خيارات اقتصادية.

وفي المقابل، حذر خبراء وجهات شرطية من أن ارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الفترة من العام، يشكل خطراً في حال استخدام إطارات تالفة أو منتهية الصلاحية، أو غير مطابقة للمواصفات والمقاييس المعتمدة في الدولة، داعية السائقين إلى عدم الانسياق وراء هذه الإعلانات المضللة التي تهدد السلامة العامة.

وتفصيلاً، رصدت «الإمارات اليوم» انتشار إعلانات لترويج الإطارات المستعملة عبر حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تستخدم عبارات مضللة لإغراء المستهلكين وإيهامهم بسلامة المنتج، حيث تتصدر إعلاناتهم عبارات مثل «استخدام خفيف» و«تواير بنقشة واضحة»، إلى جانب اللعب على وتر بلد المنشأ، عبر ترويج مقولات مثل «إطارات مستوردة لم تستخدم في الدولة».

وتتعمد بعض الحسابات توضيح عدد الكيلومترات «القليلة جداً» التي قطعتها هذه الإطارات، لإقناع الزبون بصلاحيتها الفنية، تزامناً مع عرضها بأسعار متدنية جداً.

وأكدت شرطة أبوظبي أهمية استخدام الإطارات المطابقة للمواصفات الفنية المعتمدة، والتحقق من صلاحيتها دورياً، محذرة من مخاطر استخدام الإطارات الرديئة أو التالفة، خصوصاً مع ارتفاع درجات الحرارة، لما قد تسببه من انفجار مفاجئ للإطار وفقدان السيطرة على المركبة، بما يعرض سلامة السائقين ومستخدمي الطريق للخطر.

ونفذت مديرية المرور والدوريات الأمنية في شرطة أبوظبي، حملات توعية ميدانية للسائقين ضمن حملة «صيف بأمان» و«صيف بلا حوادث»، بأهمية الفحص الدوري للإطارات، والتأكد من ضغط الهواء وفق المعدلات الموصى بها، وإجراء الصيانة الوقائية للمركبات، بما يسهم في الحد من الحوادث المرورية وتعزيز السلامة على الطرق.

من جانبه، شدد الخبير المروري مدير عام جمعية «ساعد للحد من الحوادث المرورية»، الدكتور جمال العامري، على أن القيادة بإطارات مستعملة أو متهالكة في أجواء الصيف الحارة، تزيد احتمالية انفجارها المفاجئ على الطرق السريعة، نظراً إلى عدم تحملها درجات حرارة الأسفلت المرتفعة وضغط السرعات العالية، ما يتسبب في حوادث تدهور مرورية جسيمة بسبب انفجار الإطارات، إذ تؤدي أحياناً إلى وفيات وإصابات بليغة.

ودعا مستخدمي الطريق إلى عدم تصديق العبارات الترويجية المخادعة للإطارات المستعملة، موضحاً أن الإطارات المصنعة لأوروبا تختلف كلياً في مواصفاتها الفنية ومقاومتها للحرارة عن تلك المصنعة لبيئة الخليج العربي، فالبيئة الأوروبية الباردة لا تتطلب مستويات تحمل للحرارة العالية كالموجودة في المواصفات الخليجية المعتمدة، ما يجعل استخدامها في أجواء الدولة يشكل خطراً كبيراً، ولفت إلى أن «الإطارات المستعملة غالباً تُخزن في بيئة تفتقر لأدنى معايير السلامة، وتتعرض لرطوبة وحرارة عاليتين تؤديان إلى تلف تركيبتها المطاطية الداخلية من اللدائن المصنعة، حتى وإن بدا شكلها الخارجي نظيفاً وجديداً».

وأشار إلى أن القوانين والتشريعات في دولة الإمارات تحظر وتجرم التعامل مع الإطارات المستعملة أو بيعها، وذلك لحماية أرواح مستخدمي الطريق.

ولفت العامري إلى أن مسببات انفجار الإطارات تتزايد في الصيف نتيجة تضافر عوامل عدة أبرزها: انتهاء الصلاحية الزمنية للإطار، ووجود تشققات أو رقع داخلية خفية ناتجة عن سوء الاستخدام السابق، والقيادة بضغط هواء غير منتظم (زائد أو ناقص)، والسير لمسافات طويلة على أسفلت ساخن يتجاوز 80 درجة مئوية.

وحث السائقين على ضرورة الحرص التام على شراء الإطارات المعتمدة الجديدة من الوكالات ومنافذ البيع الرسمية المرخصة، والتأكد من وجود بطاقة المواصفات عليها، ومراجعة تاريخ الإنتاج (الرمز الرباعي) لضمان جودتها، مؤكداً أن التوفير في شراء إطار مستعمل قد يكلف السائق حياته وحياة آخرين.

• التوفير في شراء إطار مستعمل قد يكلف السائق حياته وحياة آخرين.

• القيادة بإطارات مستعملة أو متهالكة في أجواء الصيف الحارة تزيد احتمالية انفجارها.