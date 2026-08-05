552 مخالفة لمنشآت غذائية في الفجيرة خلال 6 أشهر

حررت بلدية الفجيرة 552 مخالفة بحق منشآت غذائية وصحية لم تلتزم بالاشتراطات والأنظمة المعتمدة، خلال النصف الأول من العام الجاري، ضمن حملات رقابية استهدفت رفع مستوى الامتثال للاشتراطات الصحية، وتعزيز سلامة الغذاء، وحماية أفراد المجتمع من الممارسات التي قد تؤثر في الصحة العامة.

وأفادت البلدية، في تصريحات صحافية، أمس، بأن فِرَق التفتيش نفذت 6649 زيارة ميدانية، شملت المنشآت الغذائية والصحية في مختلف مناطق إمارة الفجيرة، للتحقق من التزامها بالمعايير واللوائح المعتمدة، ومتابعة مستوى تطبيق متطلبات السلامة والنظافة، ورصد الملاحظات والمخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المنشآت غير الملتزمة.

ونفذت الفرق الرقابية كذلك 138 حملة تفتيشية مكثفة، ضمن البرامج الدورية التي تطبقها البلدية لمتابعة أداء المنشآت، والتأكد من استمرار امتثالها للاشتراطات الصحية، وعدم اقتصار الالتزام على فترات محددة، بما يضمن المحافظة على مستوى ثابت من السلامة والجودة في الخدمات والمنتجات المقدمة إلى الجمهور.

وأظهرت نتائج الزيارات والحملات تسجيل المنشآت الغذائية والصحية نسبة التزام بلغت 92.2%، خلال الأشهر الستة الأولى من العام، ما يعكس ارتفاع مستوى وعي أصحاب المنشآت والعاملين فيها بأهمية التقيد بالاشتراطات، وأثر الجهود الرقابية والتوعوية المستمرة في تعزيز الممارسات السليمة والحد من التجاوزات.

وأكدت البلدية أن تحرير 552 مخالفة يأتي في إطار تطبيق اللوائح والأنظمة المعمول بها، وضمان معالجة أوجه القصور التي ترصدها فرق التفتيش خلال جولاتها الميدانية، مشيرة إلى أن الرقابة لا تقتصر على تسجيل المخالفات، بل تهدف إلى تصحيح الممارسات غير المطابقة، ورفع مستوى التزام المنشآت، ومنع تكرار الملاحظات بما يحافظ على سلامة المستهلكين.

وتعاملت البلدية، خلال الفترة نفسها، مع 51 شكوى تلقتها من أفراد المجتمع بشأن المنشآت الغذائية والصحية، إذ تابعتها الفرق المختصة وفق الإجراءات المعتمدة، وتحققت من الملاحظات الواردة فيها واتخذت التدابير اللازمة بشأنها، بما يضمن سرعة الاستجابة للشكاوى ومعالجة أسبابها، وتعزيز ثقة أفراد المجتمع بالخدمات الرقابية.

وأشارت إلى أن شكاوى وملاحظات أفراد المجتمع تمثل أحد المسارات الداعمة لمنظومة الرقابة الميدانية، وتسهم في توسيع نطاق متابعة المنشآت وسرعة الوصول إلى الممارسات غير المطابقة، مؤكدة أهمية التعاون المجتمعي، والإبلاغ عن أي ملاحظات ترتبط بسلامة الغذاء أو مستوى النظافة والاشتراطات الصحية.

وواصلت البلدية توظيف الأجهزة والتقنيات الحديثة في أعمال التفتيش، بهدف رفع كفاءة الفرق الرقابية، وتسريع عمليات رصد المخالفات وتوثيق الملاحظات ومتابعة معالجتها، إلى جانب تنفيذ برامج تفتيشية دورية وحملات مكثفة تستند إلى أفضل الممارسات في مجال الرقابة الغذائية والصحية، وأكدت بلدية الفجيرة استمرارها في تطوير منظومة الرقابة والتفتيش، ورفع جاهزية فرقها الميدانية، وتعزيز مستوى الامتثال لدى المنشآت، بما يدعم هدفها الاستراتيجي في المحافظة على سلامة الصحة العامة والغذاء، والارتقاء بجودة الخدمات وجودة الحياة في إمارة الفجيرة.