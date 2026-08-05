انطلاق «صيف الابتكار» في شرطة دبي

شهد نائب القائد العام لشؤون القطاع المالي والإداري في شرطة دبي، اللواء الدكتور أحمد زعل بن كريشان المهيري، افتتاح فعالية «صيف الابتكار» التي نظمها مركز المعرفة والابتكار والتطوير في الإدارة العامة للشؤون الإدارية، بهدف تعزيز ثقافة الابتكار، وتبادل الخبرات وتحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول عملية تدعم تطوير العمل المؤسسي، وتُرسخ جاهزية المؤسسة لمتطلبات المستقبل.

وأكد اللواء الدكتور أحمد زعل أن الابتكار أصبح ركيزة استراتيجية تقود المؤسسات نحو التميز والاستدامة، مشيراً إلى أن شرطة دبي تواصل ترسيخ بيئة عمل محفزة على الإبداع، انسجاماً مع رؤية دولة الإمارات وتوجيهات القيادة الرشيدة في بناء حكومة أكثر جاهزية ومرونة وقدرة على استشراف المستقبل، وأوضح أن الاستثمار في الإنسان هو الاستثمار الأهم، وأن تمكين الموظفين والمبتكرين من تطوير أفكارهم وتحويلها إلى مبادرات ومشروعات واقعية يُسهم في رفع كفاءة الأداء، وتطوير الخدمات، وتعزيز جودة الحياة.