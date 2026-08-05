«طرق دبي»: تحسينات شارع لطيفة بنت حمدان في دبي تخفض الكثافة المرورية 30%

أنجزت هيئة الطرق والمواصلات في دبي تحسينات مرورية على شارع لطيفة بنت حمدان، أسهمت في خفض الكثافة المرورية خلال أوقات الذروة بنسبة تصل إلى 30%، ورفع الطاقة الاستيعابية لشارع الخدمة من 600 إلى 1000 مركبة في الساعة، وذلك ضمن جهودها لتعزيز انسيابية الحركة المرورية ومواكبة النمو العمراني والسكاني في الإمارة.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن التحسينات شملت إضافة مسار مروري جديد إلى شارع الخدمة على مقطعين رئيسين بطول إجمالي يبلغ 1000 متر، يمتد الأول من تقاطع شارع الأصايل إلى شارع 44، والثاني من مصنع الأسمنت الوطني إلى مخرج شارع الخيل الأول، إلى جانب إنشاء حركتي التفاف للخلف (U-Turn) أسفل تقاطع شارع لطيفة بنت حمدان مع شارع الأصايل، بما أسهم في الحد من طوابير المركبات وتحسين انسيابية الحركة.

وأكدت الهيئة أن هذه الأعمال تأتي ضمن برنامجها لتنفيذ حلول مرورية سريعة وفعالة في المواقع ذات الكثافة المرورية المرتفعة، اعتماداً على الدراسات المرورية وأحدث التقنيات، بما يسهم في رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين تجربة التنقل.

وأوضحت أن شارع لطيفة بنت حمدان يُعد من المحاور الرئيسة التي تخدم مناطق سكنية وتجارية وصناعية، ويرتبط بشوارع رئيسة تشمل شارع الخيل وشارع الأصايل، ما يجعله من الطرق الحيوية لحركة التنقل اليومية في الإمارة.

وأضافت الهيئة أنها أرست في وقت سابق عقد مشروع تطوير شارع لطيفة بنت حمدان بطول 12 كيلومتراً بكلفة مليارَي درهم، ويتضمن تنفيذ سبعة جسور وثمانية أنفاق، بهدف تعزيز الربط بين عدد من المحاور الرئيسة ورفع كفاءة شبكة الطرق في دبي.

• رفع الطاقة الاستيعابية لشارع الخدمة من 600 إلى 1000 مركبة في الساعة.