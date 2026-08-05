الإمارات تشارك في فعاليات الذكرى الـ 50 لليوم الوطني للمياه باليابان

ترأس مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، عبدالله بالعلاء، وفد دولة الإمارات في زيارة رسمية إلى اليابان، تلبيةً لدعوة من الإمبراطور ناروهيتو، إمبراطور اليابان، للمشاركة في الفعاليات المقامة بمناسبة الذكرى الـ50 لـ«اليوم الوطني للمياه» و«أسبوع المياه».

وتضمنت الزيارة لقاء مع إمبراطور اليابان، إلى جانب عدد من المسؤولين الحكوميين والرؤساء التنفيذيين، كما ألقى بالعلاء كلمة رئيسة خلال الندوة الدولية رفيعة المستوى التي عُقدت بهذه المناسبة.

وتم خلال الزيارة الاطلاع على مسيرة اليابان، الممتدة على مدى خمسة عقود، في تعزيز الوعي المجتمعي بأهمية المياه، ودعم الابتكار، وترسيخ التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للموارد المائية، وما أسهمت به هذه الجهود في تعزيز مكانة المياه ضمن الأولويات الوطنية والدولية.

وأشاد بالعلاء، في كلمته خلال الندوة الخاصة بهذا الحدث، بالدور الذي تضطلع به اليابان وجمهورية مصر العربية في دفع العمل العالمي في مجال المياه، قائلاً: «بينما نتطلع إلى انعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي، نهاية العام الجاري، أود أن أشيد بالجهود الحثيثة التي تبذلها اليابان وجمهورية مصر العربية، بصفتهما الرئيسين المشاركين للحوار التفاعلي حول (المياه من أجل كوكب الأرض)، وهو أحد الحوارات التفاعلية الستة الرئيسة التي ستسهم في توجيه مستقبل العمل العالمي في مجال المياه خلال المؤتمر».

وأضاف: «من خلال رئاستهما المشتركة لهذا الحوار، تبرهن اليابان ومصر على التزامهما الراسخ بتوفير مساحات وفرص فاعلة، مثل هذه الندوة تجمع مختلف وجهات النظر، وتدعم تطوير حلول عملية وقابلة للتوسع، بما يسهم في تحسين حياة المجتمعات، وتسريع التقدم نحو تحقيق الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة».

وأكد بالعلاء أن آثار تغيّر المناخ تتجلى بصورة متزايدة من خلال التحديات المرتبطة بالمياه، بما في ذلك الفيضانات، والجفاف، وشح الموارد المائية، وتدهور النظم البيئية، فضلاً عن الضغوط المتنامية على المجتمعات والبنية التحتية.

وشدد على ضرورة تطوير أنظمة مرنة ومتكاملة لإدارة المياه، قادرة على التكيّف مع هذه التحديات، والاستجابة لها بكفاءة.

كما سلّط الضوء على تجربة دولة الإمارات في مجالات تحلية المياه، والتقنيات المائية، والبحث العلمي والابتكار، مؤكداً أن الدولة رغم ما تواجهه من تحديات مرتبطة بندرة المياه، فإنها أثبتت أن التخطيط طويل الأمد، والاستثمار الهادف، والابتكار، تُشكّل ركائز أساسية لتعزيز الأمن المائي والقدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام.

وجمعت الندوة الدولية مجموعة من صُنّاع السياسات والخبراء والباحثين والمتخصصين في قطاع المياه، لمناقشة مستقبل إدارة الموارد المائية، وسبل تعزيز القدرة على الصمود، ودور التعاون والابتكار في دعم التنمية المستدامة.

وبصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026، إلى جانب جمهورية السنغال، تواصل دولة الإمارات العمل مع الرؤساء المشاركين للحوارات التفاعلية والشركاء الدوليين، لبناء عملية شاملة تجمع الحكومات والمنظمات الدولية والمؤسسات المالية، وقطاع الأعمال والباحثين والمجتمعات المحلية والشباب.

وتهدف هذه الجهود إلى تسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة، ودعم حلول قابلة للتطبيق والتوسع تُعزّز القدرة على الصمود في مواجهة التحديات المائية، وتحافظ على النظم البيئية، وتسهم في تحسين حياة المجتمعات حول العالم.

عبدالله بالعلاء:

• دولة الإمارات أثبتت أن التخطيط طويل الأمد والاستثمار الهادف والابتكار، تُشكّل ركائز أساسية لتعزيز الأمن المائي، والقدرة على الصمود وتحقيق النمو المستدام.