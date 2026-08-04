قرقاش: محمد المر مثقف موسوعي قدم للإمارات إسهاماً ثقافياً أصيلاً

أشاد المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، الدكتور أنور بن محمد قرقاش، بإسهامات محمد أحمد المر "بو أحمد" الثقافية الأصيلة للإمارات، مؤكداً استحقاقه التكريم، وواصفاً إياه بمثقف موسوعي واسع المعرفة ورحابة الأفق.

وأوضح قرقاش في تدوينة عبر حسابه بمنصة "إكس": "يستحق الصديق العزيز بو أحمد كل تكريم، لما قدمه للإمارات من إسهام ثقافي أصيل. فهو مثقف موسوعي، جمع بين سعة المعرفة وعمقها، وتعدد الاهتمامات ورحابة الأفق. نتعلم منه في كل لقاء شيئًا جديدًا، ونعتز بصداقته ونفخر بها".