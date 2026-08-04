كيف تحمي نفسك خلال الأحوال الجوية المتقلبة؟

نشر مكتب أبوظبي الإعلامي عبر حسابه الرسمي في منصة "إكس" 10 خطوات عملية توعوية للأفراد للحفاظ على سلامتهم خلال الأحوال الجوية المتقلبة، بما يدعم الجاهزية المجتمعية ويسهم بالحفاظ على السلامة العامة وحماية الممتلكات.

وتتمثل الخطوات في الآتي:

أولاً: تجنب تخزين مواد قابلة للاشتعال بالقرب من التمديدات الكهربائية

ثانياً: احرص على إجراء الصيانة الدورية لشبكات الكهرباء والمياه

ثالثاً: تأكد من عزل جميع الأسلاك الكهربائية

رابعاً: تجنب رفع أغطية فتحات الصرف الصحي

خامساً: ابتعد عن المباني قيد الإنشاء

سادساً: تأكد من تثبيت الأثاث والأجسام القابلة للتطاير

سابعاً: تجنب القيادة أثناء سقوط الأمطار إلا للضرورة القصوى

ثامناً: ابتعد عن تجمعات المياه والأودية

تاسعاً: تأكد من إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام

عاشراً: تجنب الذهاب للبحر والشواطئ