عبدالله بن زايد ووزير خارجية البحرين يبحثان هاتفياً التطورات الإقليمية

بحث سموّ الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، وزير الخارجية في مملكة البحرين الشقيقة، مجمل التطورات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين دولة الإمارات ومملكة البحرين، وأطر التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين الشقيقين، ويحقق الخير والازدهار لشعبيهما.