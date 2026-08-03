عبدالله بن زايد ورئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر يبحثان التطورات الإقليمية

بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال اتصال هاتفي مع الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في دولة قطر الشقيقة، آخر المستجدات الإقليمية، والجهود المبذولة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما استعرض الجانبان العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين الشقيقين، ومسارات التعاون المشترك، وسبل تعزيزها بما يخدم مصالحهما المتبادلة، ويعود بالخير والازدهار على شعبيهما.