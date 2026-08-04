أحمد بن محمد: سنواصل بناء سردية إعلامية ترسخ دبي نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل

أصدر سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، قرار المجلس رقم (16) لسنة 2026، بتشكيل «لجنة تنظيم السرد الإعلامي» في إمارة دبي، برئاسة نائب الرئيس العضو المنتدب لمجلس دبي للإعلام، منى غانم المرّي، حيث ستكون اللجنة مسؤولة عن تحديد الإطار العام للتوجهات والمضامين والمرتكزات الأساسية للسرد الإعلامي المتعلق بإمارة دبي، والجهات العامة والخاصة فيها، بما يكفل تعزيز الرسائل الإعلامية، وتأكيد فعالياتها وتأثيرها الإيجابي المنشود ضمن مختلف القطاعات الحيوية في إمارة دبي، وترسيخ المكانة العالمية لدبي نموذجاً ملهماً لمدن المستقبل.

وأكد سموّه بهذه المناسبة أن دبي اليوم تواصل المسيرة التي بدأتها منذ عقود عدة، برؤية وتوجيهات صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتطوير قطاع إعلامي قوي ومنافس وقادر على صنع رسالة تواكب التطور الكبير الذي تشهده الإمارة في قطاعاتها كافة، ونشر رسالة تحشد الطاقات، وتحفّز الإبداع والابتكار، وتفتح نوافذ جديدة على الفرص اللانهائية التي يحملها المستقبل، وأشار سموّ رئيس مجلس دبي للإعلام إلى أن السرد الإعلامي بات اليوم من أهم مرتكزات هذه المسيرة، كونه المسؤول عن تحديد نطاق انتشار الرسالة، ومدى تأثيرها في الصعيدين الداخلي والخارجي.

وقال سموّه: «تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم السرد الإعلامي يأتي كخطوة استراتيجية، هدفها إيجاد إطار مؤسسي متكامل، يضمن اتساق الرسائل، ويزيد من قوة تأثيرها.. فبناء سرد إعلامي واضح وموحّد هو ترسيخ لمرجعية استراتيجية تستند إلى الحقائق، وتُعزّز الثقة، وتسهم في الارتقاء بالمكانة العالمية التي تتمتع بها دبي كمدينة ملهمة هدفها صنع مستقبل حافل بالفرص للجميع.. لدينا من المخزون الثقافي والفكري والإبداعي ما يمكّننا من بناء سردية إعلامية، تستلهم فكر قيادتنا الرشيدة، وتُعزّز رسالتنا إلى العالم وفق آليات عمل واضحة».

وقال سموّ الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، في تدوينة على منصة «إكس»، أمس، «نعلن تشكيل لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي، بهدف وضع الإطار العام لرسائل دبي الأساسية، وتعزيز أثرها، بما يواكب مكانة الإمارة وريادتها العالمية، وتمثل هذه الخطوة محطة استراتيجية ضمن جهود مجلس دبي للإعلام لبناء إطار مؤسسي متكامل يضمن اتساق الرسائل، ويعزز تأثيرها، ويرسخ سردية إعلامية تستلهم فكر ورؤية قيادتنا الرشيدة، وتنقل قصة دبي إلى العالم بثقة ووضوح»

وأضاف سموّه: «المدن الاستثنائية هي التي تكتب قصتها بنفسها، وعندما تتوحد الرسالة يتضاعف أثرها، وعندما تستند إلى الحقيقة تكتسب ثقة العالم، وسنواصل العمل على بناء سردية إعلامية تعكس إنجازات دبي، وتواكب طموحاتها، وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في صناعة المستقبل».

وتضم اللجنة في عضويتها: الأمين العام لمجلس دبي للإعلام، نهال بدري، نائباً لرئيس اللجنة، والأعضاء: مدير عام غرف دبي، محمد علي راشد لوتاه، والرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء «دبي الرقمية»، يونس عبدالعزيز آل ناصر، والرئيس التنفيذي - مؤسسة دبي للمستقبل، خلفان جمعة بلهول، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتسويق السياحي والتجاري - دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عصام كاظم، والرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، ومساعد الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة دبي لقطاع الاتصال الحكومي وشؤون الأمانة العامة، صباح سالم الشامسي، وعبدالله حميد بالهول.

وبهذه المناسبة، أكدت منى المرّي أن تشكيل اللجنة يأتي في الوقت الذي تشهد المنطقة والعالم متغيرات جوهرية تستدعي امتلاك سرد إعلامي قوي ومنظم وقادر على إيصال الرسالة بفاعلية إلى العالم، وقالت: «في عالم اليوم يُشكّل السرد الإعلامي أحد أهم عناصر قوة التأثير الاستراتيجي، وأداة رئيسة في بناء الوعي، وتكوين الصورة الذهنية، وهذا يجعل تنظيم السرد الإعلامي إحدى أهم الأولويات للمدن الكبرى الساعية إلى شغل مساحة مهمة على الخريطة العالمية كشريك فاعل في صنع المستقبل، بما يستدعيه ذلك من بناء منظومة متكاملة تقوم على وضوح الرسالة، وتنسيق الجهود، وتكامل الأدوار، وسرعة الاستجابة، والاعتماد على الحقائق والأرقام، مع الحفاظ على المصداقية والشفافية».

وأضافت: «أصبح امتلاك القدرة على السرد الإعلامي المؤثر ضرورة استراتيجية، فمن يملك القدرة على صياغة قصته، وإيصالها بأسلوب يتسم بالإبداع والصدق والذكاء والقدرة على الاستمرارية، يكون أكثر قدرة على بناء الثقة، وتعزيز التأثير، فالمستقبل سيكون لمن يستطيع شرح قصته بوضوح، ويتمكن من ربطها بقِيَم إنسانية مشتركة، وتحويلها إلى سردية ملهمة، تسهم في صون المكتسبات، وتدعم تحويل الطموحات إلى إنجازات، وستعمل اللجنة على بناء سردية إعلامية عالية التميّز والتأثير من خلال أطر تنظيمية واضحة وجهود مشتركة تضمن توحيد الرسالة والارتقاء بأثرها الإيجابي».

وتهدف اللجنة إلى إيجاد الأطر التي تكفل تنسيق الجهود على مستوى الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة، لبناء سردية إعلامية ورسائل موحدة لإمارة دبي تصون عليها مكتسباتها التنموية في الأوقات كافة وضمن مختلف الظروف، وتؤكد مكانتها شريكاً فاعلاً في صنع المستقبل، فضلاً عن التصدي للمعلومات المضللة والأخبار المكذوبة، من خلال رسالة واضحة تتسم بالوضوح والشفافية.

وستتولى لجنة تنظيم السرد الإعلامي في إمارة دبي اقتراح السياسات والخطط الخاصة بالسرد الإعلامي في إمارة دبي، وتحديد أولوياته، بالتنسيق مع الجهات المعنية لضمان توحيدها، ورفع التوصيات اللازمة إلى مجلس دبي للإعلام، لاعتمادها ومتابعة تنفيذها، وستقوم اللجنة كذلك باقتراح آليات التنسيق الإعلامي بين الجهات الحكومية وشبه الحكومية والقطاع الخاص، وذلك لضمان تكامل الأدوار، وتأكيد أعلى مستويات الكفاءة في تحقيق أهداف اللجنة.

وستتولى لجنة تنظيم السرد الإعلامي، التوجيه في ما يتعلق بالظهور الإعلامي الرسمي عبر المنصات الدولية، ومختلف المجالات الإعلامية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، لدعم السرد الإعلامي، وتعزيز التفاعل الإيجابي مع الإعلام العالمي، وستعنى اللجنة باقتراح مؤشرات الأداء اللازمة لقياس أثر السرد الإعلامي، وإعداد تقارير تحليلية تدعم صناعة القرار، وتتضمن تقييماً شاملاً يرصد الفرص والتحديات المتعلقة بالسرد الإعلامي لإمارة دبي، وكذلك سيكون من ضمن اختصاصات اللجنة إعداد تقارير دورية، تشمل تحليلات للاتجاهات الإعلامية المحلية والعالمية، وقياس أثرها والتوصيات اللازمة لتحسينها، ورفع تلك التقارير إلى مجلس دبي للإعلام للتوجيه بما يراه مناسباً بشأنها.

وستباشر اللجنة تقديم المشورة الفنية للجهات المعنية بالمسائل الإعلامية المرتبطة بالإمارة، بناءً على طلب مجلس دبي للإعلام أو الجهات المعنية، بينما سيتم تشكيل فِرَق عمل دائمة ومؤقتة لمعاونة اللجنة في أداء مهامها، والتي تشمل أيضاً كل ما يتعلق بالسرد الإعلامي للإمارة ويتوافق مع السياسات والتوجهات الإعلامية لدولة الإمارات العربية المتحدة، ويتم تكليف اللجنة به من قبل مجلس دبي للإعلام.

دعم إداري وفني

ستقدّم الأمانة العامة لمجلس دبي للإعلام الدعم الإداري والفني اللازمين للجنة، لتمكينها من أداء المهام المناطة بها، في حين ألزم القرار جميع الجهات الحكومية وغيرها من الجهات ذات الصلة في إمارة دبي، بالتعاون التام مع اللجنة، وتزويدها بالبيانات والمعلومات والإحصاءات والمستندات والدراسات والتقارير التي تطلبها وتراها لازمة لتمكينها من أداء مهامها.

أحمد بن محمد:

• تشكيل لجنة متخصصة لتنظيم السرد الإعلامي، خطوة استراتيجية هدفها إيجاد إطار مؤسسي متكامل، يضمن اتساق الرسائل، ويزيد من قوة تأثيرها.

• لدينا من المخزون الثقافي والفكري والإبداعي ما يُمكّننا من بناء سردية إعلامية تستلهم فكر قيادتنا الرشيدة، وتُعزّز رسالتنا إلى العالم وفق آليات عمل واضحة.