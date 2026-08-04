«الوطني للفضاء» يعلن نجاح مهمة «ليوناف- 1» في اجتياز المرحلة التشغيلية الأولى

أعلن المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء في جامعة الإمارات العربية المتحدة نجاح مهمة «ليوناف-1»، التي أُطلقت بنجاح في السابع من يوليو 2026، بدعم وتمويل من وكالة الإمارات للفضاء، في تحقيق مرحلة جديدة من أهدافها التشغيلية، وذلك بعد التحقق بنجاح من أداء حمولة الملاحة، واستقبال ومعالجة الإشارات المرسلة من المدار الأرضي المنخفض، في إنجاز يُمثّل محطة مهمة في تطوير تقنيات الملاحة الفضائية المستقبلية، ويعكس أهمية الشراكة الوطنية في دعم المشروعات الفضائية الاستراتيجية.

ويُجسّد هذا الإنجاز ثمرة الاستثمار في الكفاءات الوطنية والشراكات الدولية النوعية، حيث يقود مهندسون وباحثون إماراتيون في المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء عمليات تشغيل القمر الاصطناعي ومتابعة أدائه، بدءاً من مراحل تطوير واختبار المهمة، ووصولاً إلى تشغيل القمر الاصطناعي ومتابعة أدائه في المدار، بما يُعزّز خبرات الكفاءات الإماراتية في تطوير وتشغيل أنظمة الملاحة والأقمار الاصطناعية.

كما تُجسّد مهمة «ليوناف-1» نموذجاً للتعاون الدولي في تطوير التقنيات الفضائية، إذ ستسهم نتائج المهمة في دعم الأبحاث والتطبيقات المرتبطة بتقنيات الملاحة الفضائية، وتطوير حلول مستقبلية تعتمد على أنظمة تحديد المواقع والملاحة والتوقيت، بما يخدم قطاعات حيوية عدة، منها النقل الذكي، والطيران، والمركبات ذاتية القيادة، ما يفتح آفاقاً جديدة للبحث والتطوير في هذا المجالات.

ويواصل المركز الوطني لعلوم وتكنولوجيا الفضاء تنفيذ البرنامج التشغيلي والعلمي للمهمة، بما يُعزّز إسهام دولة الإمارات في تطوير التقنيات الفضائية المتقدمة، ويُرسّخ مكانتها شريكاً دولياً فاعلاً في الابتكار الفضائي، ويؤكد التزامها ببناء اقتصاد معرفي قائم على البحث العلمي والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية.