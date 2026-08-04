%30 زيادة في مراكز فحص النظر لرخص القيادة بدبي

أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي أن خدمات فحص النظر، المرتبطة بالحصول على رُخص القيادة في الإمارة وتجديدها، شهدت نمواً ملحوظاً خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، بتسجيل 100 مركز جديد، وبذلك بلغ عدد المراكز 434 مركزاً تنتشر في جميع أرجاء الإمارة، وبلغت نسبة الزيادة في أعداد هذه المراكز 30%، بينما بلغ إجمالي عدد معاملات فحص النظر، التي أجريت في المراكز كافة وإرسال نتائجها إلكترونياً 940 ألفاً و728 معاملة خلال عام 2025، كما تم تسجيل 854 ألفاً و213 معاملة في النصف الأول من العام الجاري 2026.

وأوضحت الهيئة، في بيان صحافي، أمس، أن التوسّع في مراكز فحص النظر، أسهم مع التكامل الإلكتروني بين الأنظمة والخدمات، في تعزيز سهولة وسرعة إنجاز المعاملات، حيث يمكن للمتعامل استكمال فحص النظر، وتجديد رخصة القيادة في زيارة واحدة، مع إمكانية إصدار الرخصة إلكترونياً، وإضافتها مباشرة إلى المحفظة الرقمية على الهاتف الذكي، ما يوفر تجربة سلسة ومتكاملة من دون الحاجة إلى طباعة الرخصة إلا عند الطلب.

وقالت: «تشهد عمليات إجراء فحص النظر لاستكمال إجراءات استخراج رخصة القيادة وتجديدها في دبي، دقة وسرعة بالغتين في إنجاز المعاملات وإرسال نتائج الفحص وفق نظام إلكتروني متكامل، يختصر الوقت والجهد على المتعاملين مع ربط مباشر لإرسال النتائج إلى نظام الهيئة، حيث يراوح متوسط إجراء الفحص بين خمس و10 دقائق فقط».

ويُعدّ اجتياز فحص النظر أحد المتطلبات الأساسية لإصدار وتجديد رخص القيادة، وذلك للتأكد من قدرة السائق على الرؤية الواضحة، بما يُعزّز من سلامة الجميع على الطرق، كما أن أماكن تحميل النتائج موزعة على جميع أرجاء الإمارة وفي معاهد تعليم القيادة ومراكز إسعاد المتعاملين، ويتم إجراء فحص النظر لرخصة القيادة في دبي ببساطة ويسر، وذلك من خلال التوجه إلى أي مركز بصريات أو عيادة عيون معتمدة من قبل الهيئة، التي تضم أحدث التقنيات والمنتجات البصرية والخبرات الطبية وفقاً للمعايير المتبعة.