«الأرصاد»: لا تأثير لزلزال مصر في الدولة

أكد المركز الوطني للأرصاد، في تصريح لـ«الإمارات اليوم»، أنه لم يرد وجود تأثيرات للزلزال الذي ضرب شرق جمهورية مصر العربية، فجر أمس، في دولة الإمارات، إذ أوضح أن الإمارات والدول المطلة على الخليج العربي تقع بعيداً عن مكان النشاط الزلزالي في شرق مصر، ولا توجد أي علاقة سببية أو تكتونية لربط التأثيرات بشرق مصر مع منطقة الخليج.

وسجلت محطات الشبكة زلزالاً بقوة 5.3 درجات بمصر، في الساعة الرابعة فجر أمس، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

وأوضح أن البيانات تؤكد الاستقلالية التامة للأنظمة التكتونية، حيث تقع الإمارات ضمن «الصفيحة العربية» التي تتحرك في اتجاه الشمال الشرقي، بينما تقع مصر ضمن «الصفيحة الإفريقية» التي تتحرك في اتجاه الشمال.

وأشار إلى أن حركة الصفائح تؤدي إلى تباعد تدريجي بين الجانبين، ما يمنع انتقال أي طاقة زلزالية أو إجهادات صخرية عبر القشرة الأرضية بين النطاقين الجغرافيين، وبالتالي فإن حدوث نشاط زلزالي في مصر لا يشكل أي مؤشر أو خطر على حدوث هزات مماثلة في الإمارات.

وأكد المركز إلى أن «الشبكة الوطنية لرصد الزلازل» التابعة للمركز - وهي منظومة تقنية متطورة ومزودة بأحدث الحساسات والمحطات الرقمية - تتابع وترصد أي نشاط زلزالي، سواء كان محلياً خفيفاً أو إقليمياً، على مدار الساعة وبدقة متناهية.